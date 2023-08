Kirchberger auf großer Tour durch die USA und Kanada

Nach fünf Radtouren, die HTL-Professor Manfred Maier bereits durch Spanien, Norwegen, Italien, Rumänien und die USA führten, ist sein neuestes Vorhaben nun, von Seattle nach Fairbanks, Alaksa zu radeln. Letzte Woche brach er auf. Mit 3.500 Kilometern ist diese Strecke nicht seine längste, und dennoch eine herausvordernde. „Das Radreisefieber hat mich nach den bisherigen großen Touren nicht losgelassen“, sagt Maier. „Ich lass es auf mich zukommen. Aber täglich die richtigen Stützpunkte zum Schlafen und für die Verpflegung zu finden und des Öfteren die stundenlange Einsamkeit bei der Fahrt durch unbewohnte Gegenden gut zu überstehen, das gilt es zu bewältigen.“

35 Tage hat er für die 3.500 km lange Radtour eingeplant. Auf seinem Weg gibt es nur wenig große Städte, dafür kleine Dörfer in einer dünn besiedelten Gegend und das Klima ist auch kühler. Für Manfred Maier ist auch wichtig, dass er mit den Einheimischen in Kontakt bleibt und so erfährt, auf was er besonders achten muss. Er hofft, eine beeindruckende Landschaft und in Alaska auch immer wieder große Gletscher zu sehen.

Die fixe Reiseroute legt der Rad-Abenteurer jeweils am Vorabend fest. Dabei muss er die Wettervorschau, die Windhäufigkeit, die Höhenmeter und die nächste Quartiermöglichkeit beachten. Unterwegs ist er mit seinem Gravel-Bike; ein langstreckentaugliches Rennrad in stärkerer Ausführung mit zwanzig Gängen, festeren Reifen, vier Trinkflaschen, zwei Satteltaschen und einem Radkoffer. Zu seiner Grundausstattung gehören Handy, Laptop, Fotoapparat und persönliche Utensilien. Verfolgen kann man die Radtour auf seinem Blog www.maierkirchberg.com

Für seine Gattin Sylvia ist das Wichtigste: „Dass mein Mann bei dieser Radtour keinen Unfall hat, keinem Bären begegnet und wieder sicher und gesund nach Hause kommt.“