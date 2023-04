„Es gibt im Pielachtal noch viel Potenzial nach oben“

Durch das Pielachtal führen viele schöne Radrouten: Am gemütlichsten fährt es sich auf dem Pielachtalradweg, Abenteuer versprechen dagegen die zehn MTB-Strecken. Das Tal ist auch immer wieder Austragungsort für Radrennen, etwa das Silvester Cross in Schwarzenbach. „Der Radtourismus hat einen großen Anteil, aber es gibt noch sehr viel Potenzial nach oben“, ist Veronika Harm, Obfrau des Tourismusverbands, überzeugt.

Zum Beispiel würden viele St. Pöltner mit dem Mountainbike auf die Rudolfshöhe fahren, wüssten aber nicht, dass es im Pielachtal ebenfalls Strecken gibt. „Da wollen wir den Fokus setzen, dass wir das besser bewerben“, kündigt sie an. „Wir schauen jetzt auch, wo sich die erlaubten und unerlaubten Strecken geändert haben.“ Darüber hinaus führt die Regionalplanungsgemeinschaft Gespräche bezüglich einer Radwegverlängerung nach Schwarzenbach, Loich und Frankenfels.

Ein großer Vorteil des Pielachtals ist laut Harm die bequeme Anreise mit der Mariazellerbahn und die Möglichkeit, Strecken abzukürzen. „Das wird immer beliebter“, weiß die Tourismusverbandsobfrau.

Einen besonderen Service verspricht Klaus Reitbauer: Der Rabensteiner führt nicht nur eine Kfz-Werkstatt, in der er auch kaputte Fahrradschläuche austauscht. In seiner Freizeit bietet er zudem einen kostenlosen Radholdienst auf der Strecke des Pielachtalradwegs an. „Ich kann einsammeln, wenn ich Zeit habe“, erzählt er. Erreichbar ist er unter der Telefonnummer 0676/4198824.

Aber auch die Pielachtaler Gemeinden rüsten für Radbegeisterte auf. In Kirchberg (beim Bahnhof) und in Frankenfels (bei der Nattersbrücke) können E-Bikes etwa kostenlos aufgeladen werden. In Rabenstein gibt es darüber hinaus einen kostenlosen Radverleih über das Gemeindeamt. Hier stehen nicht nur der Bevölkerung, sondern auch Gästen je drei Kinderfahrräder, Trekkingräder und Mountainbikes zur Verfügung.

