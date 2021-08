„Ein Sieg, den man mit Worten kaum beschreiben kann“, lautete die erste Reaktion von Florian König zur Olympia-Goldmedaille von Anna Kiesenhofer. Der Obmann vom „Union Radrennteam Pielachtal“ (RRT) gilt als Mitinitiator der heuer neu ins Leben gerufenen Frauenbundesliga und stellt dabei selbst ein Frauenteam mit seinem RRT.

Königs größte Hoffnung ist nun, dass endlich ein generelles Umdenken stattfindet, was den österreichischen Frauenradsport betrifft. Woran er aber zweifelt. „Wir sind bei den Damen so unglaublich schlecht aufgestellt, weil über Jahrzehnte hinweg nichts für den Frauenradsport gemacht wurde. Jetzt müssen wir Stück für Stück, Millimeter für Millimeter kämpfen, um die Strukturen erst aufzubauen.“

König macht diesbezüglich gehörig Dampf und weiß die Unterstützung des Sportlandes NÖ hinter sich. So veranstaltet er am Samstag, 21. August, auch die österreichischen Bergmeisterschaften aufs Hochkar. „Anna ist Titelverteidigerin und wird hier eventuell am Start sein“, hofft er auf die größtmögliche Attraktion und streut der Olympiasiegerin Rosen: „Anna ist unglaublich stark, bringt so richtige Power aufs Pedal!“

Dass ihre Aufstellung in Tokio trotzdem nicht ganz unumstritten war, kann König aber auch nachvollziehen. „Beim Zeitfahren hätte ich ihr wirklich etwas zugetraut, aber dafür ist eben keine Österreicherin qualifiziert gewesen. Beim Straßenrennen war Annas Start schon ein Poker, denn sie kann sich eben überhaupt nicht im Feld bewegen, was beim Radfahren eigentlich das Um und Auf ist.“ Der Aufstand anderer Profifrauen im Vorfeld der Olympischen Spiele, die im Ausland gute Renneinsätze zeigten, um bei Olympia dabei zu sein, und dann nicht berücksichtigt wurden, kam für König daher nicht überraschend. „Anna hat keinerlei Rennen bestritten und dann wurde eine Trainingsfahrt zur Olympiaquali umfunktioniert, das war für viele hart!“

Dass der Damenreferent von Österreich auch ihr Teamchef vom Verein Cookina Graz ist, sorgte zusätzlich für böses Blut. „Letztlich war alles auf Anna aufgebaut und die Rechnung ging auf. Das zählt und daraus müssen wir jetzt alle gemeinsam das Beste für den Frauenradsport in Österreich machen!“