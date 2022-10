Pielachtaler Hündin “Jess” holte Bundessieg bei Schau in Tulln

Ein Star der Rassehunde-Welt residiert im Pielachtal: Die Black and Tan Coonhound-Hündin “Jess” ist ein absoluter Champion, wenn es um Zuchtausstellungen geht und hat bereits viele Auszeichnungen in Österreich und darüber hinaus gewonnen. Kürzlich hat sie bei der Internationalen Rassehundeausstellung in Tulln erneut abgeräumt und wurde sowohl zum Danube Winner als auch zum Bundessiegerin gekürt.

“Bei der Zuchtausstellung wird bewertet, wie sehr das Aussehen und das Wesen des Hundes die Rassenstandards erfüllen”, erklärt Züchter Michael Gonaus. Sein “FCI Kennel Pielachtal” in Schwarzenbach ist die erste und einzige Zuchststätte für Black and Tan Coonhound-Hunde in Österreich. Die Hündin “Jess” hat Gonaus bereits vor ein paar Jahren von einer Züchterin erworben und vor sechs Monaten ist sie in seiner Obhut zur Hundemama geworden.

Die Black and Tan Coonhound-Hunde sind Jagdgebrauchshunde, die in Amerika zur Waschbärenjagd gezüchtet wurden. “Ich achte bei der Zucht vor allem auf die Gesundheit der Tiere. Außerdem ist die Wesensfestigkeit der Tiere wichtig. Sie sollen nicht aggressiv oder hyperaktiv sein. An dritter Stelle kommt die Statur und das Aussehen”, sagt Michael Gonaus. Und noch etwas Erfreuliches berichtet der Hundeenthusiast: Vor Kurzem ist der Bau seiner Hundepension in St. Margarethen an der Sierning, wo Hunde tageweise betreut werden können, fertig geworden.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.