Zimmerbrand in Ober-Grafendorf war rasch gelöscht

Feueralarm am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße - eine Wohnung soll in Brand stehen. Rasch waren die Ober-Grafendorfer Floriani vor Ort.

Ein erster Atemschutztrupp begab sich ins Innere der betroffenen Wohnung. Diese stand zum Glück leer. Dort hatte aber ein Infrarotheizkörper, aus bisher unbekannter Ursache, einen Kurzschluss verursacht und war in Brand geraten.

Durch das effiziente Einschreiten der Floriani war das Feuer jedoch rasch gelöscht. Mit einem Druckbelüfter befreiten die FF-Kameraden noch die Wohnung vom Rauch. Dass der Brand sich nicht weiter ausbreiten konnte, ist aber auch den anderen Hausbewohnern zu verdanken. Diese merkten die Warnung der Rauchmelder und verständigten sofort den Notruf.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.