Gemeinde Rabenstein hat gespart

Die Rabensteiner haben weniger Schulden, zumindest was die Gemeindeausgaben betrifft. Das zeigt sich beim Blick auf den aktuellen Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2022, den ÖVP-Bürgermeister Kurt Wittmann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierte. Zuvor lag dieser öffentlich im Gemeindezentrum zur Begutachtung auf.

„Das vorige Jahr war natürlich ein auslaufendes Corona-Jahr, wo wir einiges nicht umgesetzt haben“, erklärt der Gemeindechef die geringeren Ausgaben. So wurde das Großprojekt zur Neugestaltung des Oggersheimerplatzes auf dieses Jahr verschoben und der Kindergartenzubau nicht vorgenommen. „Das liegt daran, dass sich das Projekt durch die NÖ Kinderbetreuungsoffensive anders entwickelt als ursprünglich geplant. Wir bekommen jetzt noch eine Kindergruppe dazu und richten eine Tagesbetreuungsstätte ein“, erklärt er diesen Aufschub. In Tradigist wird es künftig weiterhin eine Kindergruppe geben, die zusätzlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten mit dann insgesamt sechs Gruppen und der Tagesbetreuung werden in Rabenstein eingerichtet. Ebenso soll erst heuer die Umsetzung des Radwegs in Steinklamm erfolgen. Außerdem wird in diesem Jahr als neues Sportangebot ein Paddlecourt beim Freibad errichtet, um ein neues Bewegungsangebot für Kinder wie Erwachsene zu schaffen.

Die Gemeinde möchte die Mittel aus dem kommunalen Investitionspaket nützen. So soll der Bau von PV-Anlagen auf Gemeindegebäuden und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED erfolgen.

Durch die sparsame Haushaltsführung wurden rund 524.500 Euro an Darlehen rückbezahlt. Der Schuldenstand der Gemeinde Rabenstein beläuft sich nun auf rund 5,49 Millionen Euro.

