St. Margarethener Schuldenstand stieg an

Mit 283.275 Euro fiel das Haushaltspotential des Rechnungsabschlusses für 2022 positiv aus. Im letzten Jahr schloss die Gemeinde wichtige Projekte ab, im Gegenzug fiel der Startschuss für zukunftsweisende Unterfangen.

Fertig und ihrem Nutzen übergeben wurde die neue Aufbahrungshalle. Dafür fielen 2022 noch Kosten in Höhe von 167.973 Euro an. Für das neue Feuerwehrhaus am Ortsanfang fiel der Spatenstich. Dadurch stieg der Schuldenstand von 2,64 Millionen Euro auf 3,60 Millionen Euro an.

Feuerwehrhaus für 2024 geplant

„Heuer ist der Glasfaserausbau ein großes Thema, sowie weiterhin das neue Florianihaus, welches nach aktuellem Stand eher 2024 in Betrieb gehen wird“, informierte Bürgermeisterin Brigitte Thallauer (ÖVP). Die Einnahmen vom Ergebnishaushalt betrugen 3,07 Millionen Euro, im Gegenzug gab es Ausgaben in Höhe von 2,60 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt machte 14,46 Millionen Euro aus, abzüglich Zuschüssen und Fremdmittel, 7,80 Millionen.

Für die Kinderbetreuung gab es bei den Personalkosten einen unerwarteten Anstieg. Der Gemeinderat beschloss den Rechnungsabschluss einstimmig.

