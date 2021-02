Unterstützung in Krisen:

Telefonseelsorge: Erreichbar unter 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr. www.telefonseelsorge.at.

Frauenhelpline : Rund um die Uhr unter 0800 222 555 erreichbar. www.frauenhelpline.at

Männernotruf : Unterstützung für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen unter 0800 246 247

www.maennernotruf.at

Männerinfo : Beratung in Krisen sowie zur Prävention und Beendigung von Gewalt in der Familie. Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 unter 0720 70 44 00 erreichbar. www.maennerinfo.at.

Kindernotruf: 24-Stunden Telefonberatung in akuten Krisen sowie Konfliktsituationen unter 0800 567 567.

NÖ Krisentelefon: Rund um die Uhr unter 0800 202016, erreichbar. www.noe.gv.at.