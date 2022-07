Blutkonserven: Das Tal der Spender

Werbung

Ein verheerender Unfall. Eine lebensnotwendige Operation oder eine schwere Geburt mit Komplikationen. Jeder kann plötzlich in die Situation kommen, eine lebensrettende Blutkonserve zu benötigen, doch nicht immer steht diese automatisch bereit.

Gerade in Ferienzeiten, wo die Zahl der Spender urlaubsbedingt sinkt, kann es zu Engpässen, vor allem bei nicht so gängigen Blutgruppen, kommen. Doch herrscht aktuell in der Region „Blutarmut“? Die NÖN hat sich umgehört: Das St. Pöltner Spital kann über keinen Mangel an Blutkonserven mehr klagen, die rezenten Kampagnen zeigen Wirkung.

Es kommen jetzt auch mehr Junge spenden

Trotzdem: „Der Sommer ist jedes Jahr schwierig, dieser Sommer gefühlt mehr“, sagt Universitätsklinikumssprecherin Ramona Ecker. Durch Quarantäne fallen Spender aus. „Im Schnitt kommen zu den Aktionen nur mehr die Hälfte bis zu einem drei Viertel der erwarteten Personen.“ 30 bis 40 Personen täglich zapft die Blutbank St. Pölten Blut ab. Aber nicht alle schaffen es, zu den Öffnungszeiten vorbeizukommen.

Für Berufstätige sei es schwer, einen Termin zu organisieren, kamen Beschwerden an die NÖN-Redaktion. In der Blutbank verweist man auf die verschiedenen Aktionen zu den Tagesrandzeiten. Das Landesklinikum Lilienfeld erhält seine Blutkonserven aus der Blutbank St. Pölten, in der sich derzeit aufgrund erhöhter Spendenbereitschaft die Situation entschärft. Operationen mussten bis dato im Lilienfelder Spital aufgrund von fehlenden Blutkonserven jedoch nicht verschoben werden.

Rettungssanitäter Mario Schaberger vom Roten Kreuz Hofstetten-Grünau ist immer bei den Blutspendeaktionen seiner Rettungsstelle in Zusammenarbeit mit der Blutbank des Universitätsklinikums St. Pölten vor Ort. Leopoldine Sutter ist eine der fleißigsten Spenderinnen. Foto: Wohlmann

Die Spendebereitschaft der Pielachtaler ist aber ungebrochen groß, wie Rotes Kreuz und ASBÖ-Vertreter der Dienststellen im Tal einhellig berichten. Rund 40 bis 50 Spender stellen sich bei Blutspendeaktionen beider Organisationen durchschnittlich ein. Der Ober-Grafendorfer Rotkreuz-Ortsstellenleiter Hubert Hollaus bemerkt sogar einen leichten Anstieg an Spendern. „Zur letzten Aktion kamen 70 Blutspender“, freut er sich. Manfred Hößl vom ASBÖ Frankenfels/Schwarzenbach stellt fest, dass erfreulicherweise wieder „mehr Junge spenden kommen“.

Rabensteins ASBÖ-Obmann Willi Vorlaufer meint, dass die Durchmischung der Spender „sehr ausgewogen sei“. Bereits 76 Mal spenden war Leopoldine Sutter aus Hofstetten-Grünau. „Schon meine Eltern waren regelmäßig spenden. Mit dem Führerschein habe ich im Alter von 18 Jahren auch begonnen“, erzählt sie. Seither geht sie regelmäßig. Sutter ist zudem Mitglied beim Hofstettener Roten Kreuz. Sie sieht das Blutspenden als eine „gewisse Pflicht“. „Jeder, der den Führerschein macht und es gesundheitlich kann, der sollte spenden gehen“, findet sie.

