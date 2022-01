Debatte um Matura: Reifeprüfung ja, aber freiwillig

Rund 14.500 Personen (Stand: 24. Jänner) fordern mittels Petition Erleichterungen bei der Matura. Die mündliche Prüfung soll – so wie in den letzten beiden Jahren – freiwillig sein. Außerdem hat die „Aktion kritischer Schüler_innen“ (AKS) zu Streiks aufgerufen.

Josef Heindl, Direktor am Lilienfelder Gymnasium, stellt bei Schülern Motivationsprobleme fest. Foto: Wohlmann

Clemens Holzbauer, Schulsprecher am BRG/BORG St. Pölten, hält den Wunsch nach einer freiwilligen, mündlichen Prüfung für legitim. Aktuell könne jede weitere Stundenwiederholung zum psychischen Zusammenbruch führen. „Die Freiwilligkeit entlastet all jene, die derzeit schon an oder über ihrer Belastungsgrenze arbeiten“, ist er überzeugt.

Die meisten Maturanten stehen ebenfalls hinter dieser Forderung. Einer Umfrage zufolge überlegen viele, sich an den Streiks zu beteiligen. „Sie sind mit den beschlossenen Regeln unzufrieden und wünschen sich eine Gleichberechtigung zu den letzten beiden Jahren“, weiß BASOP/BAfEP-Schulsprecherin Hannah Zöchbauer. Beide erinnern daran, dass die heurigen Maturaklassen bislang am stärksten von der Pandemie betroffen seien.

„Ja. Die Pandemie ist für alle eine große Herausforderung. Probleme lassen sich nur durch vermehrte Kommunikation lösen. Viele Schwierigkeiten, die auftreten, sind nicht schulischer Ursache und liegen daher auch nicht in unserem Bereich lösbar“, weiß Josef Heindl, Direktor am BG/BRG Lilienfeld, um die Situation der seiner Schüler im vierten Corona-Semester. Die fehlende Struktur während der Lockdowns hätte, stellt er fest, „bei einigen Schülern zu Motivationsproblemen geführt.“ Am Gymnasium Lilienfeld gab es aber bislang keine Proteste wegen der geplanten mündlichen Matura. Die überwiegende Mehrheit der Schüler an der HLW Türnitz befindet sich derzeit im Präsenzunterricht. Die Abwicklung von Schularbeiten erfordert daher ein flexibles Vorgehen. „Wir achten aber darauf, dass alle ihre versäumten Schularbeiten nachmachen können“, schildert HLW-Direktorin Bärbel Koupilek.

Durch das massive Ansteigen der Infektionszahlen erwarte sie, dass einzelne Klassen im ortsungebundenen Unterricht unterrichtet werden. Von einer Entspannung der Situation geht sie persönlich erst frühestens im Mai aus.

