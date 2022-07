Die Volkspartei stellt ihre Kandidaten vor

Werbung

2023 stehen die Landtagswahlen auf dem Programm. Die ÖVP präsentierte nun ihre Kandidaten.

Die 15 Vertreter wurden einstimmig nominiert. Im Team sind sechs Frauen und neun Männer. Das Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre. Eine genaue Reihung der Kandidaten folgt erst im Herbst. Aus der Region sind drei Vertreter dabei, so auch Landtagsabgeordnete Doris Schmidl. Die 52-jährige St. Margarethenerin möchte sich „für beste Ausbildungsmöglichkeiten für die Jugend in der Region stark machen sowie Arbeitsplätze sichern“. Als Landwirtin ist es ihr wichtig, „Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Höfe erhalten und kleinstrukturierte Landwirtschaft ermöglichen“.

Weitere Themen, die ihr am Herzen liegen, sind: Unterstützung der Familien, von leistbarem Wohnen bis zur Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung. Die Wertschätzung der Leistungen der Freiwilligen Hilfsorganisationen und Vereine und die Sicherung des Lebensabends älterer Menschen in ihrer gewohnten Umgebung und Erhalt der sozialen Dienste stehen ebenfalls auf ihrer Agenda.

Außerdem tritt die 25-jährige Ober-Grafendorfer Gemeindeparteiobfrau Anna Maria Paukowitsch an. Ihr erklärtes Ziel: eine Politik machen, in die die Bürger wieder mehr Vertrauen haben und den Nutzen politischer Arbeit erkennen. „Das veraltete System ist überarbeitungsbedürftig“, findet die Jugendgemeinderätin.

Ebenfalls der Wahl stellt sich der Schwarzenbacher Bürgermeister Andreas Ganaus (55). Seine Ziele: Die Zukunft der Region sichern, die Arbeitsplätze vor Ort erhalten. „Vor allem ist mir die Altersvorsorge hier wichtig. Menschen sollen in gewohnter Umgebung ihren Lebensabend verbringen dürfen.“ „Wir wollen unseren Bezirk bestmöglich vertreten, das tun, was die Bevölkerung von uns erwartet – Streit gehört sicher nicht dazu“, betont dazu noch Bezirksparteiobmann Fritz Ofenauer.

