Potenziert hat sich in den letzten Tagen die Diskussion rund um die Homöopathie. Zuerst strich Rektor Markus Müller das Wahlfach Homöopathie aus dem Lehrangebot der Medizinischen Universität Wien, danach forderte die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz ein Verbot homöopathischer Arzneien in Apotheken. Kontrovers diskutiert wird seither das Thema auch in der Region.

Nicht von dem Vorschlag der Wiener Patienten angetan sind die Apotheker aus dem Pielachtal. Apotheker Christoph Stelzer, Marien Apotheke Ober-Grafendorf, meint: „Die Dame hat leider keine Ahnung, wovon sie redet. Durch den Verkauf von homöopathischen Produkten in der Apotheke ist zumindest noch jemand da, der einen fachlichen Hintergrund hat, und weiß, bis wann eine homöopathische Behandlung Sinn macht und wann dann doch Schulmedizin zum Einsatz kommen sollte.“ Die Nachfrage nach Homöopathie sei recht hoch. „Sehr viele Leute kommen zu uns und fragen nach homöopathischen Produkten. Auffallend häufig sind Tierliebhaber darunter, die ihre Haustiere damit behandeln wollen, aber auch Landwirte, für ihre Nutztiere.“

Abdul Nasser Mahmoodzadeh, Inhaber der Herz-Jesu-Apotheke in Kirchberg, hat selbst gute Erfahrungen mit Homöopathie gemacht: „Es ist kein Hokuspokus. Es wirkt tatsächlich, auch wenn es wissenschaftlich nicht bewiesen ist.“ Die Anwendungsgebiete seien sehr vielfältig, etwa bei Schnupfen, Warzen oder Verletzungen. „Ich empfehle Homöopathie gerade auch bei Kindern und Schwangeren, da sie weniger Nebenwirkungen hat“, so Mahmoodzadeh. Wenn aber jetzt jemand akut erkrankt sei, würde er keine Homöopathie anwenden, dann sei die Schulmedizin die erste Wahl.

Von der Wirksamkeit überzeugt ist auch Allgemeinmedizinerin Angela Ruthner, seit 23 Jahren zertifizierte Homöopathin. Die Methode auf den Placebo-Effekt zu reduzieren, hält sie für nicht zulässig. Gerade Babys und Kleinkinder würden sich die Wirkung nicht einbilden: „Außerdem ist es den Patienten, denen es gut geht, egal, ob die Wissenschaft das anerkenne oder nicht.“

Den St. Pöltner Arzt Christian Zöchling kostet der Vorwurf, dass homöopathische Mittel nicht wirken, nur ein Lächeln. Er unterstreicht das mit einem Vergleich: „Chemiker können analysieren, woraus eine Diskette besteht. Sie können aber nicht nachweisen, welche Daten abgespeichert sind. Dazu brauchen sie ein Abspielgerät und das ist ein lebender Organismus“, so der Homöopath. Die Homöopathie habe sich seit 200 Jahren empirisch bewährt. „Die 140 Jahre alte moderne Medizin allerdings nicht immer“, ist Zöchling überzeugt.

Für Bezirksärztevertreter Andreas Barnath geht die Wirkung der Homöopathie nicht über die von Placebos hinaus: „Aber diesen Effekt gibt es definitiv.“ Homöopathie sei harmlos, aber nicht wertlos und für viele Menschen fast schon ein Religionsersatz. „Leider kippen viele dieser Gläubigen in eine generelle Ablehnungshaltung zur klassischen Schulmedizin, werden radikale Impfgegner und glauben schlussendlich einem Quacksalber mit violetten Haaren mehr, als einem gut ausgebildeten Akademiker.“

Diese Disziplin auf ein wissenschaftliches Niveau zu heben, habe er nie für gut gehalten und daher begrüße er auch die Einstellung des Wahlfaches an der MedUni-Wien. Dass die Industrie Freude mit Homöopathie hat, verwundert Barnath nicht: „Die Gewinnspanne der Zuckerkügelchen ist enorm.“