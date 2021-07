Seit der Gründung der ersten Leader-Region im Pielachtal im Jahr 2000 steht der Kirchberger Anton Gonaus an der Spitze. 2007 kamen 31 Gemeinden zu den acht Pielachtal-Gemeinden dazu und bildeten damit die Leader-Region Mostviertel Mitte. Heuer stellte sich Gonaus erneut der Wahl und wurde einstimmig in seiner Funktion bestätigt.

„Ich habe hin und her überlegt. Aber habe mir gedacht, ich habe jetzt mehr Zeit und ein gutes Team. Die Regionalentwicklung war immer eine besondere Leidenschaft von mir. Und das EU-Programm Leader ist maßgeschneidert für den ländlichen Raum. Ich habe noch die Energie mich dieser Aufgabe zu widmen“, freut sich Gonaus über die einhellige Zustimmung gerade, weil die Wahl anonym mit Urne stattgefunden hat.

In der Wahl bestätigt wurde auch Bürgermeister Martin Leonhardsberger aus Mank als Obmann Stellvertreter. Nach dem Ausscheiden des Eschenauer Bürgermeisters Alois Kaiser wurde Vize-Bürgermeister Manuel Aichberger aus Lilienfeld als zweiter Obmann-Stellvertreter gewählt. Neu im Vorstand ist auch Bürgermeister Thomas Teubenbacher aus Mitterbach.

Teubenbacher folgt Altbürgermeister Alfred Hinterecker nach, der seit Gründung der Leader-Region Mostviertel-Mitte 2007 bei über 40 Vorstandssitzungen und 14 Mitgliederversammlungen als Finanzreferent für den Verein ehrenamtlich tätig war.

75 Projekte in aktueller Förderperiode behandelt

Obmann Anton Gonaus und Geschäftsführerin Petra Scholze-Simmel zogen bei der Versammlung Bilanz. In der aktuellen Förderperiode wurden bei insgesamt 26 PAG-Sitzungen 75 Projekte behandelt, davon wurden 65 Projekte beschlossen und bei der Leader-Landesstelle eingereicht. Heuer ist eine Überarbeitung der lokalen Entwicklungsstrategie notwendig. In den Gemeinderatssitzungen der Mitgliedsgemeinden müssen Beschlüsse zum Verbleib in der Leader-Region gefasst werden. Das bundesweit zur Verfügung stehende Budget ist fixiert. „Bewerben sich diesmal weniger Regionen oder Gemeinden, dann werden die Fördermittel auf die anderen Regionen aufgeteilt“, sagt Scholze-Simmel.