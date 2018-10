Von „Zurück in die pädagogische Steinzeit“ bis „Noten- und Leistungswahrheit ist dann endlich wieder gegeben“ reicht die verbale Leistungsbeurteilung für das von VP-Bildungsminister Heinz Faßmann präsentierte Pädagogik-Paket. Vorgesehen sind darin Änderungen für Volks-, Neue Mittelschulen und Polytechnische Schulen. Auch im Pielachtal gibt es eine ähnliche Bandbreite an Meinungen.

„Wenn der Herr Minister bei mir angerufen hätte, hätte ich ihm geraten: ,Ersparen Sie diesen Rückschritt uns und sich selbst‘“, antwortet der Frankenfelser NMS-Direktor Reinhard Wilhelm auf die Frage, was er von der Wiedereinführung der Leistungsgruppen hält. Das Auf- und Abstufen höre sich so einfach an. „Für gewisse Schüler ist es aber ein permanenter bedrohlicher Zustand, der Stress erzeugt“, weiß Wilhelm. Ein AHS-Schüler habe diesen Stress nicht.

Pädagogik-Paket sinvoll?

„Dort wird man nicht nach einem zwischenzeitlichen Leistungsdurchhänger abgestuft oder in die NMS zurückgeschickt.“ Wilhelm stört außerdem die Selektion, die Leistungsgruppen mit sich bringen. Standard-AHS impliziere, dass dort die Schüler sitzen, die AHS-Niveau haben, also die Besseren. Unter der Bezeichnung Standard werde der Rest zusammengefasst. „Natürlich ist das ein Fehldenken, denn unter den vermeintlich Leistungsschwächeren sind jene, die das wirtschaftliche Radl am Laufen halten: Sie sind die Handwerker, Arbeiter, Techniker, Chauffeure“, hebt Wilhelm hervor.

Anders sieht das Ober-Grafendorfs Mittelschuldirektor Peter Kärcher: „Die Leistungsniveaus sind sicher zielführend, wobei diese bereits seit Einführung der Neuen Mittelschule in Form der inneren Differenzierung angewandt wurden, durch das Zwei-Lehrer-System.“ Der Trend zum Leistungsgedanken sei gut, sei aber schon immer gelebt worden. Er appelliert an die Entscheidungsträger: „Lasst uns in Ruhe arbeiten.“ Und: „Viel wichtiger als politisch motivierte Schnellschüsse wären die zentrale Vorgabe oder Abschaffung der autonomen Tage. Die derzeitige Form sorgt nur für Ärger bei Eltern und Lehrern“, so Kärcher.

Einig sind sich Wilhelm und Kärcher, dass sich die Neuen Mittelschulen nicht zu verstecken brauchen: „Es werde schon immer AHS-Niveau gelehrt und zum Teil sogar übertroffen, was uns von höheren Schulen bestätigt wird.“

Volksschuldirektorin Anna Fuchs aus Ober-Grafendorf bekrittelt, dass sie Informationen zur Reform bisher nur aus den Medien erfahren habe. Sie hält die Wiedereinführung der Ziffernnoten für diskussionswürdig. „Die Arbeit der Pädagoginnen, die viel Arbeit und Herzblut in die Erarbeitung der alternativen Leistungsbeurteilung gesteckt haben, wird damit nicht sehr gewürdigt“, meint sie. Die Möglichkeit des Sitzenbleibens ab der zweiten Klasse dagegen begrüßt sie: „Damit schauen wir endlich wieder mehr auf die Leistung“, so die Volksschuldirektorin.

Dass Jugendliche, die nach der achten Schulstufe eine falsche Entscheidung getroffen haben, doch noch eine Polytechnische Schule besuchen können sollen, freut St. Pöltens PTS-Direktor Georg Spannbruckner. „Wenn eine Höhere Schule oder die angefangene Lehre doch nicht das Richtige ist, können sie sich bei uns noch einmal neu orientieren und dann den passenden Beruf finden.“