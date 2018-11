22,1 Grad als bisherigen November-Höchstwert wurde an der privaten Wetterstation von Leopold Lugbauer in Ober-Grafendorf gemessen. „Das außergewöhnliche am heurigen Herbstwetter sind die lang anhaltenden überdurchschnittlich hohen Temperaturen“, betont er. Einzelne Herbsttage mit hoher Temperatur gab es schon immer. „Wie gesagt, einzelne“, so Lugbauer. Morgenfrost gab es heuer auch noch keinen.

NOEN

Diese Temperaturen sorgen nicht nur dafür, dass es viele Menschen an die frische Luft lockt, sondern auch für mehr Arbeit – denn auf den Baustellen kann noch fleißig gewerkt werden. „Die Saisonarbeitslosigkeit hat vor allem im Baugewerbe noch nicht eingesetzt. Sie hängt eben von der Witterung ab und verschiebt sich wie schon 2017 in den Dezember“, weiß AMS-Leiter Thomas Pop.

Mit gemischten Gefühlen wird der warme Herbst in der Gastronomie gesehen. „Diejenigen, die einen privaten Schanigarten haben, freuen sich natürlich, dass diese noch sehr gut besucht werden“, erzählt Wirte-Obmann Leo Graf. Aber auf bestimmte saisonale Themen sollen sich die hohen Temperaturen negativ auswirken: „Wenn es draußen warm ist, kommen viele nicht auf die Idee, Wild zu essen.“

Probleme macht die warme Witterung den Landwirten – sie kämpfen aber vor allem mit der Trockenheit. „Im Wald ist es besonders problematisch“, weiß Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Hieger. Er hofft auf eine baldige Besserung und beispielsweise auf „romantische Weihnachten mit einem halben Meter Schnee. Der geschmolzene Schnee würde dann auch ins Grundwasser eindringen und die Situation hier verbessern“.

Schädlinge als weiters Problem der Wetterlage

Neben der Trockenheit kämpft die Landwirtschaft allerdings auch mit Schädlingen. „Einige Bäume sind noch vom Borkenkäfer befallen. Das ist zu dieser Zeit für uns neu, aber eigentlich nicht verwunderlich. Denn schließlich ist dieses Ungeziefer bei Temperaturen um 17 bis 18 Grad aktiv. Normalerweise ist ab September Schluss damit“, weiß Hieger und betont auch, dass sich gerade Schädlinge auf veränderte Bedingungen gut einstellen können. Damit zu kämpfen haben auch die Gärtnereien. „Beispielsweise gibt es immer noch Läuse“, weiß Peter Bonigl von der gleichnamigen Gärtnerei. Außerdem würden die Temperaturen dafür sorgen, dass jetzt viele Pflanzen austreiben. „Wenn es dann kalt wird, frieren die Triebe ab“, so Bonigl.