Die Verbesserung der Anbindung an den Schulstandort St. Pölten spielt eine zentrale Rolle bei der weiteren Verbesserung des Bussystems in der Region. Nachdem der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) bereits 2018 das Netz vor allem Richtung Norden und Osten optimierte, ist heuer der Zentralraum südlich der Landeshauptstadt mit dem Pielachtal an der Reihe. Die Ausschreibung läuft, der neu organisierte Betrieb soll im September starten.

Davon profitieren sollen Gemeinden wie St. Margarethen, Ober-Grafendorf bis Kirchberg, Gerersdorf, Markersdorf-Haindorf sowie der Melker und Lilienfelder Bezirk.

Stundentakt und einheitliche Busse

Insgesamt umfasst das Ausschreibungsgebiet 90 Gemeinden mit rund 280.000 Einwohnern. 53 Buslinien sollen ab September 5,4 Millionen Kilometer im Jahr zurücklegen – das sind 25 Prozent mehr. An Werktagen soll ein einheitlicher Stundentakt eingeführt und die Betriebszeiten ausgeweitet werden. An Wochenenden und Feiertagen wird es künftig einen Zwei-Stunden-Takt geben. Auch auf eine verbesserte Abstimmung mit Zugverbindungen auf der Mariazellerbahn und Traisentalbahn wird geachtet und Unterrichtszeiten berücksichtigt. Zudem wird laut VOR in die Busse investiert. Neben einem einheitlichen Design werden sie WLAN haben sowie barrierefrei und mit einem Fahrgast-Infosystem ausgestattet sein.