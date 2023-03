Neues Team für die Kleinregion

Das Regionalbüro Pielachtal arbeitet in neuer Besetzung: Ende letzten Jahres hat Nadine Macheleidt-Pfeifer die Geschäftsführung von Barbara Zöchbauer übernommen. Die 38-Jährige arbeitet seit April 2022 beim Regionalbüro und war zuvor fünfzehn Jahre als Generalistin in der Personalarbeit beim Möbelhaus Leiner tätig. Neu im Team sind Lotte Riesenhuber, die das KLAR! Pielachtal Projekt betreut, und Karina Schichor als Assistentin. Cornelia Janker bleibt dem Team erhalten. „Es macht riesigen Spaß in der Viererkonstellation zusammenzuarbeiten und das Ganze in die Zukunft zu führen. Wir ergänzen uns super mit unseren Ausbildungen und unserem Wissen“, freut sich Macheleidt-Pfeifer.

Pläne stehen bereits fest

Zwei Themen stehen in den kommenden Monaten in der Kleinregion im Zentrum: Zum einen gibt es ein Projekt zur Eindämmung von Neophyten im Pielachtal. Dazu gehören Mäharbeiten, aber auch Informationen für die Bevölkerung. „Manche Dinge setzt man sich ganz unbedarft in den Garten und dann nehmen sie Überhand“, erklärt Macheleidt-Pfeifer. Weil einige Neophyten essbar sind, soll es etwa einen Kochworkshop geben.

Zum anderen soll die Dirndl als identitätsstiftende Marke weiterentwickelt werden. „Es wird zum Beispiel einen Dirndlplatz in jedem Ort geben, wo es Informationen zur Frucht, eine Bank und einen Dirndlstrauch gibt. Ein Fotopoint an einem schönen Punkt“, kündigt Macheleidt-Pfeifer an. Außerdem ist ein Relaunch des DirndlWikis geplant. Darüber hinaus soll das Pielachtal als Kulturregion weiterentwickelt werden.

Vor Kurzem traf sich zudem der Vorstand der Regionalplanungsgemeinschaft in Frankenfels. Bei der Sitzung ging es unter anderem um die neue Beschilderung des Pielachtaler Rundwanderwegs, die Radwegverlängerung nach Schwarzenbach, Loich und Frankenfels, sowie den Breitbandausbau. Diese Maßnahmen sollen die Region für die Bevölkerung, aber auch für Touristen attraktiver machen.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.