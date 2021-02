2017 schloss der letzte von drei Fleischerbetrieben in Kirchberg. Fleischermeister Michael Grubner (30) wählt nun den Weg in die Selbstständigkeit und eröffnet gemeinsam mit seiner Mutter Josefa noch im Februar die „Fleischwerkstatt Grubner OG“.

„Wir wollen ein Garant für regionale Produkte mit hoher Qualität sein"

Die neue Fleischerei befindet sich in der Melkerstraße 70 direkt an der Landesstraße B39, unweit vom Ortszentrum. Michael Grubner informiert: „Wir wollen ein Garant für regionale Produkte mit hoher Qualität sein. Das Angebot für unsere Kunden umfasst die gesamte Palette an Frischfleisch, Wurstwaren und Selchprodukten. Zusätzlich gibt es eine heiße Theke, wo Jausen- und Gustostückerl angeboten werden.“ Das Vieh kommt von den Bauern aus der Region; damit sind kurze Transport- und Anfahrtswege gewährleistet. Zusätzlich hat die Familie Grubner Masttiere und Schweine aus eigener Haltung.

Fast ein Jahr lang wurde am elterlichen Bauernhof um- und zugebaut, um die entsprechenden Betriebsräume zu errichten. Josefa Grubner, die auch langjährig als Gemeindebäuerin tätig war, erzählt: „Wir haben einen eigenen Schlachtraum errichtet sowie eine komplette Fleischerei-Ausstattung samt einem Verkaufsraum neu eingerichtet.“ Großartige Unterstützung hat Juniorchef Michael von seiner Partnerin Melanie Schonaklenner und besonders von seinem Vater Otto Grubner; dieser ist gelernter Fleischhauer mit jahrzehntelanger Erfahrung. Michael Grubner hat das Handwerk des Fleischers im Fleischwerk Tann in St. Pölten erlernt. Im Jahr 2005 startete er dort mit der Lehre und im Jahre 2013 legte er erfolgreich die Meisterprüfung für das Fleischergewerbe ab.