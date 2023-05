Die Eis-Saison in Kirchberg beginnt

Die Eis-Saison beginnt. Und in Kirchberg heißt das, dass die Eismanufaktur von Leo Bachinger wieder Saison hat. Hergestellt werden seine Eisspezialitäten ausschließlich mit regionalen Zutaten.

In handwerklicher Produktion werden klassische und ausgefallene Eissorten mit regionalen Zutaten hergestellt. Leo Bachinger berichtet: „Im Vorjahr waren Walnuss-, Haselnuss- und Bueno-Eis, aber auch Dirndl-, Topfen-, Holler- und Ötschereis sowie das Tartuffo dunkel sehr gefragt. Kinder schätzen Cookies-, Orangenkeks- und Apfelstrudeleis und es gibt Dirndllikör-, und veganes Milcheis“. Zur Herstellung verwendet er Milch von der NÖ Molkerei. Fruchteissorten werden mit Wasser zubereitet und sind vegan. Ständig tüftelt Leo Bachinger am Geschmack mancher Eissorten. „Heuer präsentieren wir das Vanilleeis in neuer Aufbereitung. Es wird mit gerösteten und karamellisierten Kürbiskernen vermengt und es kommt ein wenig Kürbiskernöl dazu.“

Beliebt sind Eiskugeln in Tüten. Sehr oft wird das Eis in Vorratsbehältern mit sieben bis zu zwanzig Kugeln abgeholt; da gibt es dann Staffelpreise. Auch andere Gastbetriebe schätzen die Erzeugnisse der Eismanufaktur. Im Nahbereich wird das Bachinger-Eis in den Lokalen Leb (Frankenfels), NÖVOG-Bistro (Laubenbachmühle) und beim Zuser in Mitterbach sowie im Traisental und im Opfelstrudel (St. Pölten) angeboten.

„Wir sind ein kleiner Betrieb und haben uns auf die Belieferung oder Abholung in einem Radius von 20-30 Kilometer festgelegt“, betont Leo Bachinger. Zusätzlich gibt es das Cafe, den Regionalladen, eine Vinothek und er bietet Dirndlprodukte an. Unterstützung bekommt der Chef von seinem Sohn Nicholas Bachinger: „Wir hoffen jetzt wieder auf sonnige Tage“.

Das Geheimnis von Leo Bachinger: „Ich habe meine Rezeptur für jede Eissorte. Sehr viel mache ich nach Gefühl, weil die angelieferten Früchte nicht immer den gleichen Reifegrad haben“.

