Von der Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ wurde „Da Bauerlodn“ in Kirchberg zum besten Regionalladen mit Bedienung in der Region Niederösterreich-Mitte gekürt. Überreicht wurde die Ehrung von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Barbara Sterkl als Leiterin des Bereiches „Kulinarik & Regionalität“ bei „So schmeckt NÖ“. Riesig über die Ehrung gefreut haben sich die sechs Betreiber vom Bauernlodn mit Doris Fugger und Bernhard Heigl vom Krinhof, Michael und Christina Enne vom Thalhof sowie Stefan Taschl und Bettina Reisenbauer vom Schoberhof und natürlich ihre drei Voll- und Teilzeitbeschäftigten.

Über den Erfolg freut sich Fugger: „Aufgrund der tollen Bewertungen und Rückmeldungen unserer Kunden wissen wir, dass unser Regionalladen attraktiv ist und eine große Auswahl hat. Eine Riesenüberraschung sowie ein schöner und vor allem sichtbarer Erfolg für unsere Aufbau-arbeit ist jetzt diese Auszeichnung.“ „Da Bauerlodn“ hat viele Stammkunden aus der Region und von auswärts. „Bei uns kann man regionale Produkte bequem vor Ort einkaufen. Das schätzen nicht nur die Einheimischen. Wir merken auch den Tourismus. Viele Ausflugs- und Urlaubsgäste kommen in den Sommermonaten zu uns und schätzen auch die große Palette an Dirndlprodukten im Geschäft.“

Unter dem Motto „Griass di – kumm eina“ wurde der Bauernlodn im November 2018 eröffnet. Das Team setzt auf Regionalität, kurze Lieferwege, frische Waren, Produkte von Bauern aus dem Pielachtal und der Region. Angeboten werden derzeit 2.000 verschiedene Produkte von 180 Lieferanten, darunter ein Vollsortiment mit Bioprodukten und aus konventioneller Erzeugung.

Auch der beliebteste Selbstbedienungsladen in der Region Niederösterreich-Mitte liegt an der Pielach. Der Selbstbedienungsladen „Von uns dahoam“ in Hafnerbach.

Über 300 Läden in Niederösterreich wurden von Kunden für die Aktion „Regionalladen des Jahres“ nominiert. Es gab ein Bewerbungsverfahren mit teilweiser Besichtigung der Geschäfte und der Auswertung durch eine unabhängige Fachjury. Insgesamt zehn Läden in ganz Niederösterreich wurden ausgezeichnet.