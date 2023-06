Kino mit Strom aus Muskelkraft in St. Margarethen

30 Besucher waren der Einladung gefolgt und erlebten im Innenhof des Gasthauses Schmidl unter freiem Himmel einen Kinoabend der besonderen Art, denn der Strom für die gesamte Technik wurde mit drei Fahrrädern selbst erzeugen. Da sich zahlreiche Besucher daran beteiligten, musste niemand zu lange auf dem Fahrrad sitzen.

Das Team des CycleCinemaClubs (CCC) mit David Pimperl, Jakub Markewicz und Franzesco Remonato war am späten Nachmittag per Zug und Rad aus Wien, mit dem gesamten Equipment auf einem Fahrradanhänger verstaut, angereist, baute in kurzer Zeit das Freiluftkino auf und nach der Vorführung gleich auch wieder ab. Als Film wurde „Madison - Bikes, Boys und Berge“ ausgewählt, eine Familiengeschichte um ein sportliches junges Mädchen, das abseits der ihm vorgegebenen Radsport-Pfade seinen eigenen Weg finden will.

Eingeladen zu diesem Fahrradfest mit Fahrrad-Kino hat der Union Radclub St. Margarethen, der bei der Aktion "Österreich radelt 2022" bundesweit den ausgezeichneten ersten Platz erreicht hat. Dafür gab es vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie dieses Fahrrad-Kino-Fest als Gewinn samt Grillbudget, sodass auch die Kosten für eine Jause und Getränke übernommen werden konnten.