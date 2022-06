Reparatur Pielachtaler Ikosaeder wird hergerichtet

Der Ikosaeder, das an einem Seil hängende Kunstwerk des Tradigister Künstlers Oliver Roman, ist nicht abgestürzt, sondern es wurde zur Reparatur heruntergelassen. Foto: Marie Eder

D er Ikosaeder, das schwebende Kunstwerk des Tradigisters Oliver Roman, am Boden. „Ist es abgestürzt? Was ist geschehen?“, fragten sich so einige. Der Künstler klärt auf ...