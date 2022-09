Der Sattel muss perfekt sitzen: Altes Handwerk in Frankenfels

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es ist ein uraltes Gewerbe und boomt heute aufgrund der vielen Pferdesportfreunde umso mehr: das Sattlerhandwerk. Die Gemeinde Frankenfels hat seit einiger Zeit einen eigenen Sattlermeister im Ort: Ivan Hegedüs.

Von klein auf Pferdefan gewesen

Der gebürtige Ungar war auf der Suche nach einem netten Haus in Österreich und stieß zufällig auf ein geeignetes Objekt in Frankenfels. Seit rund eineinhalb Jahren ist er nun im Pielachtal, seine Tätigkeit als Sattler zieht ihn aber quer durch Österreich, auch nach Deutschland.

Ein Pferdefan ist der 42-Jährige schon von klein auf. „Als ich ungefähr sechs Jahre alt war, besuchte ich ein Reitcamp, wodurch meine Leidenschaft für Pferde geweckt wurde. Seit dieser Zeit reite ich regelmäßig“, erzählt er.

Bis zur Sattlerei dauerte es ein wenig. „Zuerst habe ich an der technischen Hochschule ein Diplom als Maschinenbauingenieur erworben. Bei der Selbstverwaltung der Komitäts Bács-Kiskun arbeitete ich zwölf Jahre lang als technischer Abteilungsleiter“, erzählt er.

Zum Lederhandwerk kam er, da Notwendigkeit bestand. „In meiner Umgebung waren Reparaturen von Pferdegeschirren und Sätteln problematisch. Es gab keinen guten Fachmann, der einen Sattel mit geeignetem Stoff füllen oder die zerrissenen Gurtstrupfen austauschen konnte“, erinnert er sich. So begann er, selbst zu reparieren.

Ivan Hegedüs bespricht mit seinen Kunden genau, wie der Sattel am Rücken des Pferdes am besten liegt. Foto: Hegedüs, privat

Ivan Hegedüs zeigte Talent; nach kurzer Zeit beauftragten ihn Freunde und Bekannte mit Reparaturen. In seiner Freizeit war er schließlich bei einem Fachmann tätig, um die Praktiken dieses Berufs zu erlernen. 2011 legte er in Budapest erfolgreich die Meisterprüfung zum Sattler ab. „Das Interesse an meiner Arbeit wurde immer größer, weshalb ich meinen vorherigen Beruf aufgab und eine Sattlerei gründete“, schildert er.

Jedes Pferd ist anders gebaut und der Sattel muss perfekt passen. Auch der Reiter sollte sich damit wohlfühlen, egal ob er Dressur reitet, springt oder ausreiten geht. Daher ist er in vielen Ställen unterwegs. Kleinere Reparaturen erfolgen vor Ort, der Rest daheim in der Werkstätte in Frankenfels. Mittlerweile hat er sein Geschäft auch um einen Sattelhandel erweitert.

