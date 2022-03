Ukrainerin in Ober-Grafendorf: „Wir müssen unser Land verteidigen“

Werbung

Letzte Woche habe ich von dem jungen polnisch-ukrainischen Paar Pawel und Tamara aus Ober-Grafendorf erzählt:

Ober-Grafendorf/Reportage Tamara & Pawel helfen Ukrainern: „Was wir hier tun, ist zu wenig“

Eine Woche später sitze ich in Pawels und Tamaras Haus.

„Diese Zeit wird unser Leben prägen“

Neben mir toben, weinen, spielen und lachen fünf Kinder zwischen zwei und acht Jahren, vier davon Mädchen. In dem Haus leben jetzt zehn Menschen.

„Diese Zeit wird unser Leben prägen“, sagt Pawel nachdenklich, während er seine Tochter tröstet. Mariia schaukelt Luka in ihren Armen, der laut brüllt. Er will Schokolade, aber eigentlich ist er müde. „Es ist zu viel los in den letzten Tagen“, beruhigt Mariia mehr sich selbst.

Wohin führt ihr Weg? Luka, Mariia und Oleksandr – ein Bild aus glücklicheren Tagen. Foto: Maliuta

Mariia ist 28 Jahre alt, Luka ist zweieinhalb. Mariia und ihr Sohn Luka leben jetzt in Österreich. Ihr Mann Oleksandr ist 31. Er ist geblieben. Im Krieg, in ihrer Heimat in der Ukraine. Mariia ist groß, sehr dünn und hat glattes brünettes Haar. Sie trägt eine Brille. Angezogen ist sie wie eine typisch westliche Frau mit hochgeschnittener Dreiviertel-Jeans und einem engen Oberteil.

Auf den ersten Blick fällt ihr markantes entschlossenes Kinn auf. Mariia hat in Kiew Dolmetsch und in Deutschland Marketing Management studiert, sie ist durch Europa getrampt, sie spricht perfekt Englisch und Deutsch. Sie hat als Journalistin schon Volontariate bei den Medien „Die Zeit“ und „Stern“ gemacht.

Rauch und Sirenen

„Am ersten Tag, dem 24. Februar, hörten wir am Morgen laute Sirenen und einige Häuserblocks weiter stieg eine Rauchwolke in den Himmel“, erinnert sie sich. Sie zeigt mir das Video auf ihrem Handy. Der Rauch ist erschreckend nahe. „Später erfuhren wir, dass auch hier in Iwano-Frankiwsk, im westlichsten Teil der Ukraine, Putin versucht hat, militärische Ziele zu treffen“, sagt Mariia, „vielleicht wollte er aber auch allen zeigen: Es geht jetzt los.“

Sie spricht das Wort „Krieg“ nicht aus. Iwano-Frankiwsk ist eine Stadt mit 250.000 Einwohnern, nahe der Natur und den Bergen. „Es ist wunderschön da“, schwärmt Mariia. Sie zeigt mir ein Instagram-Video: Oleksandr steht im Wald und spielt mit seinem Sohn Flugzeug, er hebt den kleinen Buben hoch in den Himmel. Nach dem Video ist es still.

Die Unsicherheit der jungen Familie ist groß. Oleksandr und Pawel sind beste Freunde. Sie beschließen, dass Mariia und Luka in den Westen gehen sollen, nach Ober-Grafendorf.

Mariia will bleiben. Sie übersetzt russische Videos von desertierenden Soldaten und verbreitet sie. Gemeinsam mit anderen Frauen näht sie Tarnnetze für die Soldaten. Die endgültige Entscheidung zu gehen fällt, als das Atomkraftwerk Saporischschja unter Beschuss gerät. „Dann ging alles sehr schnell“, sagt Mariia. Die Trennung der Familie, der Abschied. Mariia spricht sehr konzentriert.

Eine Woche Training für den Krieg

Ihr Mann Oleksandr bleibt. Der 31-Jährige hat Wirtschaft studiert, bei einer Bank gearbeitet und war dann bis zum Kriegsausbruch in der IT tätig gewesen. Jetzt greift er zur Waffe, obwohl er noch nie in seinem Leben eine bedient hat. Er hat sich freiwillig für ein einwöchiges Ausbildungscamp gemeldet. Eine Woche, ich bin schockiert. Er sei sehr patriotisch, sagt Mariia.

Der Mann ist jetzt südöstlich von Kiew stationiert, kämpft in der Artillerie mit großkalibrigen Geschützen und Raketenwaffen. Mariia zeigt mir noch ein Video. Drei Männer stehen um ein riesiges Raketengeschütz und feuern es ab. „Sie üben“, erklärt sie und deutet auf ihren Mann. Er hat die Trainingswoche fast hinter sich. Für mich ist das Video surreal, wie eine Szene aus einem Film.

Als ich nachfrage, ob Nationalismus etwas Gutes sei, wird Mascha präziser: „Auf der einen Seite habe ich nicht mit dieser Entschiedenheit der Männer, für das Land zu kämpfen, gerechnet. Doch das hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Es begann mit den Protesten am Majdan Platz, der Annexion der Krim, mit unserer Orientierung in Richtung EU. Keiner möchte in einer Diktatur leben, wie Russland, wo freie Meinungsäußerung nicht möglich ist, nur sehr wenige reich und viele arm sind. Ein Land, in dem es viel Gas gibt, aber Menschen in kalten Wohnungen sitzen. Präsident Selensky hat uns alle mit seiner Kraft und Entschlossenheit gestärkt. Welche Alternative haben wir als zu kämpfen?“ Es ist die Sicht einer jungen ukrainischen Frau. Sie sagt das mit einer Entschiedenheit, dass ich Gänsehaut bekomme. Ich spüre diesen emotionalen Feuersturm in Mariias Herzen. „Wir sind stark, wir wollen, wir müssen unser Land verteidigen. Russland ist schwach. Die russischen Männer wollen nicht kämpfen, das haben wir auf den Videos gesehen. Wir sind ihnen überlegen!“ Sie sagt es überzeugt. Sie lässt gar keinen anderen Gedanken zu.

Angekommen in Europa

Alle Frauen hier glauben an diese Chance. Sie sind überzeugt, dass sie in wenigen Wochen zurück sein werden in ihrer Heimat. Mariias Traum ist es, ukrainischen Frauen das Glück einer natürlichen Geburt näher zu bringen. „Das gibt es bei uns nicht“, jetzt lacht sie wieder und erzählt von Lukas glücklicher Geburt in Deutschland.

Erst vor fünf Monaten ist die Jungfamilie von Kiew nach Iwano-Frankiwsk übersiedelt, um ihr junges Familienleben zu beginnen. Heute zeigt mir Mariia ihre Anmeldepapiere für Österreich. Sie wird in Kürze hier arbeiten. Im Kindergarten soll sie die Betreuerinnen und die ukrainischen Kinder begleiten, helfen, sprachliche Hürden zu überwinden.

Die anderen Ukrainerinnen bei Pawel und Tamara sprechen kein Deutsch, kaum Englisch. Sie sehen nach den Kindern, sie kochen, sie helfen, wo es geht. Sie lachen viel. Wir unterhalten uns mit den Händen, Pawel übersetzt oder Google Translate.

Man spürt, dass die jungen Ukrainerinnen zusammen sein müssen. Einander stützen, um ihr Schicksal gemeinsam zu meistern. „Wir werden unseren Soldaten und allen Menschen in der Ukraine helfen. Wir werden hart arbeiten“, sagt Mariia.

Da beginnt Luka zu singen: „Dodomu, dodomu, dodomu.“ Er lacht dabei. Ich frage Mariia, was er singt. „Nach Hause, nach Hause, nach Hause“, übersetzt sie und sieht beim Fenster hinaus. Vor dem Fenster weht eine blau-gelbe ukrainische Flagge. Ihre Farben sind den niederösterreichischen Landesfarben sehr ähnlich.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.