2022: Pielachtaler Samariter wurden 5.022 Mal alarmiert

Michael Hornisch, Andreas Zöchbauer und Judith Hartmann wurden zu Hauptrettern (drei Jahre Oberretter, mindestens 720 Dienststunden) ernannt. Jubiläumsabzeichen in Bronze für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielten Johann Putzenlechner, Valerie Krückl, Simone Geiswinkler, Thomas Steinwendtner, Christoph Kraushofer, Gerald Bertl und Sebastian Hütthaler von Kurt Wittmann und Willi Vorlaufer. Julia Sommerauer, Nicholas Bachinger, Kathrin Pernold und Gerald Bertl erhielten die Ausfahrtspange in Bronze. Alexander Geets, Tobias Zagler, Maria Moscatelli, Harald Schifflhuber, Matthias Geyer und Daniel Stix schlossen die Sanitäterausbildung ab. Kurt Wittmann gratulierte Michael Hornisch, Andreas Mitterer und Sebastian Hütthaler zur Ausfahrtspange in Silber für 750 Ausfahrten. Zum Leistungsabzeichen in Bronze am roten Band (mindestens 1.000 Dienststunden) von Michael Hornisch, Simone Seeböck, Daniela Dutter, Julia Sommerauer und Judith Hartmann gratulierten Kurt Wittnmann, Willi Vorlaufer und Hubert Gansch.

