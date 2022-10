Ärger wegen Park-Situation am Ober-Grafendorfer Bahnhof

Kritik an der Parkplatz-Situation am Bahnhof wurde in der Facebook-Gruppe „Was ist los im Pielachtal“ laut. „Es gibt viel zu wenige Stellplätze. Zu viele Parkplätze sind für die Firma Styx reserviert“, beschreibt eine Ober-Grafendorferin (Name der Redaktion bekannt) das Problem auf Nachfrage der NÖN. Sie selbst ist aufs Auto angewiesen, weil sie drei Kilometer vom Bahnhof entfernt in einer Katastralgemeinde lebt.

„Den Niederösterreich Bahnen gehört am Bahnhof nichts mehr. Sie haben nur Servitutsrecht, damit Menschen zum Zug gehen können.“Grundeigentümer Wolfgang Stix

Laut Niederösterreich Bahnen stehen beim Bahnhof 16 Park & Ride-Stellplätze für Pendlerinnen und Pendler zu Verfügung. Über diese Aussage wundert sich jedoch Grundeigentümer Wolfgang Stix.

„Den Niederösterreich Bahnen gehört am Bahnhof nichts mehr. Sie haben nur Servitutsrecht, damit Menschen zum Zug gehen können“, stellt er richtig. Er habe damals das gesamte Gelände bis zum Würstelstand gekauft, um Parkplätze für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. Vor dem Verkauf waren die Stellplätze öffentlich.

Mittlerweile habe sich die Situation allerdings geändert. Viele Styx-Angestellte kämen mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Laut Stix können Pendlerinnen und Pendler daher bis auf Widerruf überall dort parken, wo kein Schild steht.

„Es besteht dringend Handlungsbedarf“

Aus den verärgerten Kommentaren unter dem Facebook-Posting geht jedoch hervor, dass die Anzahl trotzdem nicht reicht. „Wenn ich fürs Parkplatz suchen länger brauche, als wenn ich gleich mit dem Auto zum Zielort fahren würde, ist die Bahn uninteressant“, kritisiert die Ober-Grafendorferin. Aus ihrer Sicht haben die Verkehrsgesellschaft und die Gemeinde beim Verkauf nicht weit genug gedacht. „Es besteht dringend Handlungsbedarf“, fordert sie.

Bürgermeister Rainer Handlfinger (SPÖ) ist das Problem bekannt. „Es wird versucht, eine Lösung zu finden“, kündigt er an. In Kürze gebe es einen Gesprächstermin zwischen Gemeinde, Stix und Niederösterreich Bahnen. Ein Grundstücksverkauf steht für den Unternehmer allerdings nicht zur Debatte: „Der Parkplatz gehört mir und ich verkaufe ihn sicher nicht“, stellt Stix klar. Stattdessen verweist er auf die Parkplätze kleinerer Orte, etwa in Klangen oder Weinburg. Sie seien fast immer leer.

