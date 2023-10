„Bella“ und „Caddy“: Neue mechanische Mitarbeiter in Kirchberger Lokal

Drei Roboter kommen im Zuge eines Pilotprojektes ab kommender Woche zur Unterstützung für das Personal im Gastlokal „Fresco Grill Kirchberg“ und bei Veranstaltungen in der Kirchberghalle zum Einsatz.

Pächter Alejandro Estrada-Seywald und seine Gattin Irene sind hier innovativ tätig. Der Kellner-Roboter „Bella“ soll das Personal beim Bedienen der Gäste und beim Abservieren unterstützen. Der Roboter namens „Caddy“ wiederum ist ein Alleskönner und kann als Empfangsroboter bei Reservierungen im Gastlokal oder auch als Info- und Begleitroboter verwendet werden. Auf seiner Vorderseite können Videos abgespielt werden über das Lokal, über Kirchberg oder das Dirndltal. Auf der Rückseite sind Ablagefächer zum Abservieren für Teller und Gläser vorgesehen.

Der kleinste Gehilfe ist der Putzroboter. Aufgrund seiner Programmierung führt er je nach Bedarf die Putztätigkeit im Gastlokal oder in der Kirchberghalle im Foyer, im Dirndlsaal oder im Pielachsaal durch. Alejandro Estrada-Seywald betont: „Wir wollen mit diesem Pilotprojekt zeigen, welche Möglichkeiten es beim Einsatz von Robotern in der Gastronomie gibt. Es gilt aber nach wie vor, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Roboter sind als Unterstützung für das Personal gedacht und sollen nicht den Menschen ersetzen.“ Als Nächstes wird es eine Befragung unter den Gästen vom „Fresco Grill Kirchberg“ und der örtlichen Bevölkerung geben, welche Namen die Roboter in Zukunft erhalten sollen.