Romantischer Advent vor dem Kirchberger Schloss

Zwar regnete es am Samstag, doch am Sonntag konnten die Gäste die weiße Winterlandschaft genießen. An den Ständen lockte regionale Kulinarik. Für Musikdarbietungen sorgten der Kinderchor der Musikschule, der Chor der Pfarre, das Bläserquartett der Blasmusik, die Jagdhornbläsergruppe Oberes Pielachtal und das Ausee-Trio. Kinder konnten beim Christkindl-Postamt des Vereines KIKIPI ihre Wünsche deponieren oder die Alpakas der Familie Mühlbacher streicheln. Das Kindertheater, organisiert vom Elternverein, begeisterte am Samstag über sechzig junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Sonntag leuchteten die Kinderaugen beim Ponyreiten mit dem Reitverein Meierhof. Außerdem wurden bei einer Tombola schöne Preise der Kirchberger Wirtschaft verlost.

