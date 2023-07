Kirchberger „Redcross Tigers“ beim Landesjugendlager

Die Jugendrotkreuzgruppe Kirchberg und ihr Betreuerteam konnten sich beim Landesjugendlager in Deutsch-Wagram über Erfolge bei den Wettbewerben freuen. Die „Redcross Tigers“ beteiligten sich am Sozialworkshop, an der Recycling-Kostüm-Show und sie absolvierten trotz heißer Temperaturen erfolgreich die Rätselrally durch den Ort. Am dritten Tag standen herausfordernde Wettbewerbe auf dem Programm, auf die sich die Kinder in den Gruppenstunden zuhause gut vorbereitet hatten.

Spannende und auch fröhliche Tage erlebten die Redcross Tigers beim Rotkreuz-Landesjugendlager in Deutsch-Wagram. Beim Betreuerteam waren auch Sandra Schweiger, Hannes Heinschink und Anita Wutzl (unten 3.-5. v.l.) mit dabei. Foto: Jugendrotkreuz Kirchberg

Betreuerin Sandra Schweiger berichtet: „Das fleißige Üben hat sich gelohnt und unsere Kids erreichten tolle Platzierungen.“ Beim Bewerb „Helfi 1“ eroberten Thomas Luef und Luisa Schneider den zweiten Platz; Dominik Mühlbacher und Angelo Fink-Sveiger wurden Dritte. Über ihren zweiten Rang konnte sich beim Bewerb „Helfi 2“ das Team mit Samuel Luef, Florian Haag und Anna-Lena Hauß freuen. Beim Wettbewerb „Helfi 2+“ traten Katrin Sturmlechner, Magdalena Haag, Lisa-Marie Kasser und Hannah Stora an; sie erreichten den siebenten und neunten Platz.

Erfolgreich war die Gruppe auch beim Teambewerb am vorletzten Tag. Rotkreuz-Ortsstellenleiter Martin Schweiger freut sich: „Die Redcross Tigers bewiesen ihren tollen Teamgeist, ihr Geschick und ihre Kreativität und wurden bei der Siegerehrung mit einem Pokal belohnt“. Unter 29 teilnehmenden Jugendgruppen erreichte das Jugendrotkreuz Kirchberg bei der Lagergesamtbewertung den achten Platz. Darauf war auch das Betreuerteam mit Anita Wutzl, Sandra Schweiger, Michael Trimmel, Martin und Andrea Schweiger sowie Hannes Heinschink sichtlich stolz. Ihr Resümee: „Die vielen Erlebnisse und neuen Freundschaften bleiben den Kindern bestimmt noch lange in Erinnerung.“