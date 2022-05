Lauftreff Pielachtal löst sich auf

Werbung 14. & 15. Mai St. Pölten Anzeige WILDSTYLE & TATTOO MESSE

21 Jahre lang prägte der Lauftreff Pielachtal mit Obmann Helmut Sunk an der Spitze das Geschehen des Laufsports im Dirndltal und darüber hinaus. Der Verein beschloss nun seine Auflösung, weil es auf Funktionärsebene keine Nachfolger gab.

Würdigungen und Rückblick im Dirndlhof

Die letzte Sitzung fand im Dirndlhof in Kirchberg statt. Dabei wurde die Entlastung des Kassiers, der Rücktritt des Vorstandes und die Auflösung des Vereines beschlossen. Mittels Fotoschau und vielen Erinnerungen bekamen die anwesenden Mitglieder die sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkte aus dem Vereinsgeschehen präsentiert.

Helmut Sunk meinte: „Unsere Vereinsziele wie die Verbreitung des Laufsports, die Beteiligung bei Wettkämpfen und gesellschaftliche Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene konnten wir mit unseren zweihundert Mitgliedern sehr erfolgreich umsetzen. Ich danke allen, die den Verein dabei unterstützt haben.“

Der Obmann würdigte das Engagement von Margit Grubner, Leo Pinczolitsch, Reinhard Hell, Manfred Maier und Thomas Stückler in all den Jahren sowie von Erich Zeuner in der Anfangsphase als Funktionäre und Sportler.

Verbleibendes Vermögen für Kind nach Gehirntumor-OP

Die Organisation von Markt- und Bergläufen, der Pielachtal-Cup, die Abwicklung von NÖ Landes- (im Berglauf zweimal) und Österreichischen Staatsmeisterschaften im Straßenlauf (zweimal) sowie die Durchführung des Finanzamtslaufes für die Ostregion (zweimal) gemeinsame Ausflüge und Abschlussfeiern jedes Jahr waren Meilensteine im Vereinsgeschehen.

Bürgermeister Franz Singer betonte: „Zu dieser erfolgreichen Ära möchte ich dem Lauftreff herzlich gratulieren. Für uns alle ist die Auflösung nicht vorstellbar, aber Realität.“ Für seine Verdienste bekam Obmann Helmut Sunk vom Bürgermeister das „Goldene Ehrenzeichen“ der Gemeinde Kirchberg überreicht. Das Engagement von Schriftführer Manfred Maier wurde mit einer Ehrenurkunde gewürdigt.

Der letzte Beschluss: Das verbleibende Vereinsvermögen wird als Beitrag zu den Behandlungskosten für ein Kind nach einer Gehirntumor-OP verwendet.

Eine Zukunft für Vereine

