Treitl verlässt Rabensteiner Gemeinderat

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Erst letzten Herbst verließ Bernhard Treitl die Rabensteiner SPÖ. Jetzt kehrt der „wilde Mandatar“ der Kommunalpolitik endgültig den Rücken. Ihm fehle eine Kultur des Diskutierens und des Ideenaustauschs im Gemeinderat sowie die Bürgerbeteiligung, kritisiert er gegenüber der NÖN.

„Ich gehe ohne Groll“

„Sitzungen sind alle Ratzfatz vorbei, ohne Diskussion und ohne Fragen. Es gibt nur ein Ergebnisprotokoll und selten Gegenstimmen“, beschreibt er seine Perspektive. Seine ehemalige Fraktion schwimme mit, er habe sich jedoch Oppositionspolitik gewünscht. Auch sein Ausschuss Forst- und Landwirtschaft habe in der Zeit nur einmal getagt.

Den Vorwurf weist SPÖ-Obfrau Ilse Schindlegger von sich. „Wir bringen unsere Dinge ein, wenn wir etwas zu beanstanden haben“, verteidigt sie sich und ihre Partei. Dafür suche sie vor den Sitzungen das direkte Gespräch mit dem Bürgermeister. Dieses Vorgehen hätte sie Treitl ebenfalls nahegelegt. „Bei der geringen Anzahl an Mandataren können wir zwar dagegen stimmen“, erklärt sie. „Letztlich hat aber die Mehrheit den Ausschlag.“

Auch Bürgermeister Kurt Wittmann (ÖVP) hält dagegen: „Jeder hat ein Stimmrecht. Er hätte sich enthalten oder dagegen stimmen können.“ Aus seiner Sicht ist es ein Zeichen der guten Gemeinderats-Kultur, wenn die Themen vorab abgestimmt und einstimmig beschlossen werden. Zudem sei Ausschussarbeit wegen Corona in den letzten Jahren nicht möglich gewesen.

„Ich gehe ohne Groll. Aber ich will mich dort engagieren, wo ich etwas bewirken kann“, schließt Treitl das Kapitel ab. Er ist jetzt bei den Naturfreunden Rabenstein sowie in den Bürgerinitiativen „Radlobby“ und „Verkehrswende“ in St. Pölten aktiv.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.