Baum statt Grabstein: Letzte Ruhe bei der Ruine Rabenstein

Werbung 14. & 15. Mai St. Pölten Anzeige WILDSTYLE & TATTOO MESSE

Es ist noch gar nicht so lange her, da hat die römisch-katholische Kirche ihren Mitgliedern die Feuerbestattung untersagt. Mittlerweile ist sie gang und gäbe. Bestattungsformen verändern sich und in Rabenstein wurde jetzt ein neues Kapital aufgeschlagen – mit dem Ruhewald bei der Ruine.

250 Bäume stehen zur Verfügung, unter denen jeweils bis zu acht Urnen beigesetzt werden können. Die Gemeinde mit Amtsleiterin Evelyn Gruber voran sowie Bestatterin Bärbel Schwaiger haben lange für die Umsetzung gekämpft. Jetzt konnte die Anlage offiziell eröffnet werden.

Waldbesitzer Dietmar Limberger war von Anfang an wichtig: Die Bestattung muss für jeden möglich sein, egal wo er herkommt und welche Konfession er hat. Die Voranmeldungen kommen auch schon aus der ganzen Region, erzählt Schwaiger. Die Plätze bei den Fichten, Ahornbäumen, Buchen, Eiben oder Lärchen werden gekauft und dann wird dort auch niemals wieder eine andere Urne eingegraben – noch ein Unterschied zu konventionellen Friedhöfen.

Im Ruhewald gibt es außerdem drei Schmetterlingsbäume für Sternenkinder, unter denen die Asche von Fehl- oder Totgeburten kostenlos begraben werden kann. Schwaiger wünscht sich zudem eine Wiese, auf der Asche ausgestreut werden kann. Das ist aber momentan noch nicht möglich in Niederösterreich. Von den 250 Bäumen sind ungefähr 15 schon reserviert.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.