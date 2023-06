Mit dem Dirndlkirtag kommen die Produktprämierungen

Gemeinsam mit der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal organisiert die Dirndl- Edelbrand- Dörrobstgemeinschaft im September eine Sirup- und Marmeladenprämierung. Diese findet bereits zum 7. Mal statt und holt jene Produzentinnen und Produzenten vor den Vorhang, die hervorragende Sirupe und Marmeladen herstellen. Nicht nur die Dirndlfrüchte, sondern auch andere seltene Obstsorten werden dabei zu genussvollen Marmeladen, Fruchtaufstrichen und Sirupe verwandelt.

„Die traditionelle Sirup- und Marmeladenprämierung der Dirndl- Edelbrand- Dörrobstgemeinschaft Pielachtal trägt alle zwei Jahre dazu bei, die hohe Qualität der heimischen Erzeugnisse aufzuzeigen. Besonders im Pielachtal, dem Tal der Dirndln, gibt es eine Vielzahl an Produzentinnen und Produzenten, welche bei der Prämierung diese hervorragende Qualität unter Beweis stellen können“, freut sich Regionsobmann Bürgermeister Kurt Wittmann.

Einreichen können Produzierende aus ganz Niederösterreich. „Durch unsere Prämierung möchten wir vor allem auch kleineren Betrieben eine besondere Art der Präsentation ihrer hochwertigen Produkte ermöglichen. Dadurch wird das vielfältige Angebot an Marmeladen und Sirupen in und rund um das Pielachtal auch wieder näher an die Öffentlichkeit gebracht. Wir freuen uns bereits darauf, viele Einreichungen entgegenzunehmen“, sagt die Obfrau der Dirndl- Edelbrand- Dörrobstgemeinschaft Pielachtal Katharina Daxböck.

Die Einreichungen von Sirupen und Marmeladen werden am 6. und 7. September jeweils von 9 bis 12 Uhr am Gemeindeamt Kirchberg entgegengenommen.

Verkostet werden die eingereichten Erzeugnisse durch Fachleute der Landwirtschaftskammer. Die Siegerinnen und Sieger werden rechtzeitig informiert

Die goldenen und somit besten Sirupe und Marmeladen werden beim Pielachtaler Dirndlkirtag am 24. September in Kirchberg prämiert.