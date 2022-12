Gemeindebudget für 2023: „Wir möchten keine Schulden machen“

Werbung

Spannend wird das neue Jahr hinsichtlich des Gemeindebudgets. „Wir wissen noch nicht, welche Zuschüsse wir bekommen oder wie sich die Energiekosten entwickeln werden“, weist Bürgermeister Rainer Handlfinger hin, bevor geschäftsführende Gemeinderätin Sabine Ramel den Voranschlag 2023 präsentierte.

Geplantes Großprojekt wäre der Kindergarten-Neubau in Ebersdorf, welcher bei entsprechend hoher Förderung mit 3,8 Millionen Euro veranschlagt ist. Fix umgesetzt werden der Radweg und die Abbiegespur in Rennersdorf. Hier fallen 700.000 Euro an. Weitere Projekte sind die Sanierung der Wasser- und Abwasserversorgungsanlagen mit 410.000 Euro oder die Led-Umrüstungen mit 100.000 Euro.

Frage nach der Abbiegespur

Weitere Kleinprojekte sind die Erweiterung der Urnengräber und die neue Bestuhlung in der Aufbahrungshalle oder Kleinsanierungen in den Wohnhausanlagen in der Siedlungsstraße und Doktor-Karl-Renner-Straße.

Der Voranschlag wurde einstimmig beschlossen. Allerdings meldete sich Walter Horinek von den Grünen zu Wort. „Ich verstehe nicht, warum die Abbiegespur in Kotting nicht berücksichtigt wurde, wo doch an der Kreuzung in Kotting noch immer gefährliche Unfälle mit Verletzten passieren?“

Handlfinger wies hin: „Für die Abbiegespur in Rennersdorf erhielten wir alle nötigen Unterschriften, in Kotting ist das leider noch nicht der Fall, aber wir bleiben dran.“

Ortschef möchte Rückstand vermeiden

Bei der Umsetzung des neuen Kindergartens würde der Schuldenstand auf über 9 Millionen Euro bis Ende 2023 steigen. Dazu weist der Ober-Grafendorfer Ortschef hin: „Wir möchten keine Schulden machen. Die Höhe der Förderungen werden es zeigen, in welcher Form der Neubau umgesetzt werden kann.“

