Angebot & Potential für Winteraktivitäten sind im Pielachtal vorhanden

Werbung

Die Natur im Pielachtal ist ein Paradies für Winteraktivitäten wie Rodeln oder Skitouren. Lediglich Eis und Schnee ließen in den letzten Wochen auf sich warten.

Schneeschuhwandern ist etwa auf den Bergen rund um Rabenstein möglich. Naturfreunde-Obmann Markus Wieland empfiehlt den Jubiläumsweg am Geisbühel oder den Weg über die Ruine: „Das ist sicher sehr schön im Winter.“ Aufwärmen ist bei der Josef-Franz-Hütte möglich, sie hat das ganze Jahr über geöffnet. In Schwarzenbach gibt es seit letzter Saison eine neue Skitouren-Route auf den Geißenberg rauf. Sie berücksichtigt Ruhezonen für das Wild.

In Kirchberg gibt es eine rund drei Kilometer lange Langlauf-Loipe entlang der Mariazellerbahn, vom Tennisplatz ausgehend in Richtung Schwerbach und in Richtung Hauswiese zurück. „Aber wir konnten die letzten drei Jahre nicht spuren“, bedauert Fremdenverkehrsobmann Gerhard Hackner. Dafür brauche es mindestens 30 bis 40 Zentimeter Schnee. Außerdem lockt bei ausreichender Schneelage die Rodelwiese am Rathkogel.

Eine weitere Naturrodelbahn bietet die Familie Fink in Loich in Loicheckgegend 19 (02722/8364). Dort gibt es sogar Schlitten und Bobs zum Ausleihen um zwei Euro. Sanitäranlagen und warme Getränke gibt es im zugehörigen Hofladen.

In Frankenfels können sich Kinder beim Skilift Hofstadtwiese von etwa 13.30 bis 16 Uhr vergnügen. Ob der Lift in Betrieb ist, steht vormittags auf der Website der Gemeinde. In der letzten Saison war er jedoch nur an drei Tagen geöffnet.

Im Winter wandeln die Stockschützen in Weinburg, Hofstetten-Grünau und Ober-Grafendorf ihre Plätze zu Eislaufplätzen um. Allerdings müssen die Wetterprognosen dafür über Wochen hinweg Minustemperaturen vorhersagen. „Der Wille wäre da, aber das Wetter spielt nicht mit“, erklärt Obmann Manfred Bandion vom ESK Ober-Grafendorf. Aus seiner Sicht wird es heuer nichts mehr, da die Sonne schon zu hoch steht. Früher gab es auch bei den Eisstockschützen Frankenfels einen Platz. Seit es die Überdachung gibt, spielt der Verein jedoch durchgehend auf Asphalt.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.