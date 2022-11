Ober-Grafendorfer Ukraine-Hilfe geht weiter

Werbung

Vor Weihnachten startet der Verein „Gemeinsam für die Ukraine“ eine weitere Sammelaktion. „Uns ist bewusst, dass sich die wirtschaftliche Situation in Österreich stark geändert hat“, erklärt Mit-Organisator Michal Podolak. „Aber wir haben trotzdem mehr Wohlstand und soziale Sicherheit als die Ukraine.“

Insgesamt hat der Verein bereits rund 155 Tonnen Hilfsgüter in das kriegsgebeutelte Land gebracht. Neu ist, dass es fixe Abgabezeiten gibt, zu denen jemand vor Ort ist. Anfangs war der Abgabeort frei zugänglich. „Da ist allerdings nicht nur Brauchbares abgegeben worden“, bedauert Podolak.

Vor Ort arbeitet der Verein dieses Mal mit einer Organisation zusammen, die über Soziale Medien auf sie zugekommen ist und um Hilfe gebeten hat. Sie kümmert sich schon lange um Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Seit Kriegsbeginn unterstützt sie zudem Familien in Not. Ihr Sitz befindet sich in Zhytomyr, einer Großstadt westlich von Kiew. Podolak versichert, dass die Spenden ankommen: „Wir haben geprüft, wie vertrauenserweckend sie ist.“

Hilfe in schwerer Zeit

