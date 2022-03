An „Hölzerner Kirche“ nagt der Zahn der Zeit: Sanierung ante portas

Er frisst sich in die Sitzbänke, in Türsteher und überall dort hinein, wo es ihm gefällt: der Holzwurm. Sehr zum Ärger des Dorferneuerungsvereins, der nun die bereits angerichteten Schäden an der „Hölzernen Kirche“ sanieren möchte.

Denn die Käferlarve fühlt sich in modrigem Holz besonders wohl und in der „Hölzernen Kirche“ wird sie fündig.

Löcher in Sitzbänken zeugen vom fortschreitenden Verfall des Gotteshauses. Foto: Hadinger

Doch auch sonst nagt der Zahn der Zeit am kleinen Gotteshaus, das mitten im Wald, direkt am Pilgerweg nach Mariazell liegt: Das Dach zeigt klare Spuren der Verwitterung.

Sobald der Schnee weg ist, soll es losgehen

Eine Besprechung zum Sanierungsplan gab es in der Vorwoche. „Die ,Hölzerne Kirche‘ ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Pilger“, begründet Dorferneuerungsobmann Martin Sperr unter anderem die geplanten Arbeiten.

Die letzte größere Sanierung erfolgte 1999. „Damals wurde auch das Dach repariert“, erinnert er sich. Sobald der Schnee beim auf 817 Metern Seehöhe gelegenen Gebetshaus verschwunden ist, soll es losgehen. Viel Holzschutzfarbe wird dann gebraucht.

Dorferneuerungsobmann Martin Sperr und sein Team wollen die Kirche sanieren. Foto: Sperr

Neben Martin Sperr werden sich noch andere Freiwillige zur Mitarbeit melden, darunter neben anderen Gerhard Hadinger, Karl Sieber, Karl Wutzl und Florian Gruber.

Die Gemeinde unterstützt die Arbeiten, bei der Umsetzung wird bei Bedarf auf lokale Firmen zurückgegriffen. Im Zeitraum von rund zehn Tagen soll die Sanierung erfolgt sein.

Die „Hölzerne Kirche“ soll vermehrt auch wieder Tagestouristen anlocken, denn Schwarzenbach setzt auf „sanften Tourismus“.

Am 17. Juni wird es die Bitt-Wallfahrt zur „Hölzernen Kirche“ geben und im September ist hier das Ziel der Dankes-Wallfahrt.

Die „Hölzerne Kirche“ ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Pilger. Foto: Hadinger

Um die Entstehung der Kirche Ende des 17. Jahrhunderts ranken sich Mythen: Damals soll ein Adeliger auf der Jagd verunglückt sein. Die Lage des Verletzten schien hoffnungslos; aber eine Fügung des Schicksals wollte es, dass er gefunden wurde.

Zum Dank versprach der wohlhabende Mann, an der Unfallstelle im heutigen „Eitelgrün am Tannwald“ eine Kapelle zu errichten.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden