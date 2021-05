Schwarzenbach ist tourismus-fit: Derzeit laufen für den nahenden Beginn der Wandersaison die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Gila Wohlmann Parkleitsystem macht Sinn

Federführend dabei ist Wegebeauftragter Gerhard Hadinger. Er hat kürzlich sein Tourismus-Konzept präsentiert. Vorrangig ist für ihn der „sanfte Tourismus“ im Einklang mit der Natur, der Jägerschaft und den Grundbesitzern. „Derzeit werden die letzten Wanderwege markiert und beschildert. Um die Wandertouristen auf die Bedürfnisse des Wildes aufmerksam zu machen, hat die Gemeinde Tafeln des NÖ Landesjagdverbands angekauft. Auch diese werden in den kommenden Tagen aufgestellt.

Parkende Autos von Besuchern auf Forststraßen und Privatgründen wurden in letzter Zeit zunehmend zum Problem. „Das Wildparken wird durch neue Parkplätze in Nähe des Wanderwegnetzes und ein Parkleitsystem gelöst“, berichtet er. An den Parkplätzen werden Wandertafeln und Folder sowie die neu erstellten Wanderkarten zur freien Entnahme aufgestellt.

Gerhard Hadinger ist derzeit mit der Renovierung der Rastbänke beschäftigt. privat, privat

Klares Ziel: Schwarzenbach soll ein schöner Ort sein: Die in die Jahre gekommenen Parkbänke wurden gereinigt, lackiert und mit neuen Lärchenbrettern ausgestattet. „Dabei haben viele helfende Hände der Ortsgemeinschaft mitgewirkt“, freut sich Hadinger. Damit auch den mit der Mariazellerbahn ankommenden Besuchern der Zugang zum Wanderwegenetz erleichtert wird, wird heuer wieder ab sofort bis zum 3. Oktober der Shuttle-Taxidienst von und zum Bahnhof Schwarzenbach organisiert. Dieser kann per telefonischer Voranmeldung am Vortag zu den Haltezeiten der Mariazellerbahn reserviert werden.