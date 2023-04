Raika-Filliale in Ober-Grafendorf wird umgebaut

Bis Ende des Jahres soll die Raiffeisenbankfiliale in Ober-Grafendorf in neuem Glanz und modernem Aussehen erstrahlen. „Da das Gebäude in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den Standards einer kundengerechten Servicierung und Beratung entspricht, wird es heuer an die aktuellen Erfordernisse und Ausstattungsvorgaben angepasst“, so Prokurist Hannes Grünberger zu den Umbauplänen. Die letzten größeren Umbauarbeiten passierten 1995. Damit bleibt die Bankstelle Ober-Grafendorf als größte Servicebankstelle sowie Beratungs- und Kompetenzcenter für das Pielachtal bestehen.

Auf ungefähr 600 Quadratmeter wird den Kunden zukünftig ebenerdig das Selbstdienungs-Foyer mit Servicebereich zur Verfügung stehen. Zwei moderne Cashrecycler, zur Geldbehebung, aber auch zur Einzahlung von Banknoten und Münzen, werden das Angebot für die Kunden ergänzen.

Beratungsräumlichkeiten in unterschiedlichsten Größen und Ausstattungsvarianten finden im Obergeschoß ihren Platz. Der Umbau betrifft nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch die haustechnische Ausstattung im Hintergrund: Beheizt wird die Filiale künftig mit Fernwärme, es gibt eine thermische Sanierung mit Naturmaterialien, sowie eine Photovoltaikanlage und die Beleuchtung wird auf LED umgestellt.

Bank schließt für drei Tage

Für die Zeit des Umbaus wird ein Ausweichlokal mit vollem Service im Haus Brandstetter zur Verfügung stehen. „Von 3. bis 5. Mai ist die Bankstelle wegen der Übersiedlung kurzfristig geschlossen“, bittet Hannes Grünberger schon jetzt um Verständnis. Bankgeschäfte können an diesen Tagen nur in Hofstetten oder im raiffeisen corner in der Kremser Landstraße in St. Pölten durchgeführt werden.

Hinsichtlich des Hofes kündigt die Raiffeisenbank an, dass der Hof vorerst unverändert bleibt. Straßenseitig werde das Bankberatungszentrum entwickelt, für den rückwärtig gelegenen Teil würden „sehr positive Gespräche“ mit Interessenten zur weiteren Nutzung laufen. Weiters zeigt sich das Unternehmen offen dafür, den Hof weiterhin für den Adventmarkt zur Verfügung zu stellen.

Wie viel die Raiffeisen in die Sanierung investiert, kann noch nicht kommuniziert werden, da einige Aufträge für die Bauarbeiten noch nicht vergeben sind. Die Eröffnung der neuen Filiale ist für Dezember 2023 vorhergesehen.

