Die Perchten laufen wieder im Pielachtal

Die „Black Shadow Devils“ ziehen am Samstag, 3. Dezember, durch ihre Heimat Ober-Grafendorf . Insgesamt haben 15 Gruppen mit rund 300 Perchten ihr Kommen zugesagt. Neu ist, dass vorab eine Kindergruppe läuft. „Wir wollen ihnen die Angst nehmen und eine Chance bieten, mitzumachen“, erklärt Obmann Mario Herndl.

Anmeldungen sind bis zum 28. November möglich. Darüber hinaus organisiert der Verein am Samstag, 17. Dezember, einen Perchtenlauf in Kirchberg . Hier beteiligen sich sechs Gruppen.

Besonders für Kinder geeignet ist die Perchten-Show mit Nikolo am Freitag, 9. Dezember, in Frankenfels . Organisator Alfred Leb hat sechs Gruppen eingeladen.

Die „Weinburger Ruinenteufel“ machen am Samstag, 10. Dezember, zum ersten Mal ihre Heimatgemeinde unsicher. Das Spektakel mit rund 220 Perchten spielt sich rund um das Kletterzentrum Weinburg ab.

Darüber hinaus gibt es kleinere Perchtenläufe: Am Samstag, 19. November, laufen etwa die „Tonach Teixln“ am Ebersdorfer See. Außerdem treiben die „Black Shadow Devils“ am Sonntag, 20. November, ihr Unwesen in St. Margarethen .

