Lastkrafttheater rollt in St. Margarethen und Gerersdorf an

Werbung

Sechs Sagengestalten machen sich auf eine humorvolle Suche nach Niederösterreichs Identität auf der einzigartig mobilen Bühne des Lastkrafttheaters.

Mit dem extra für das 100 Jahr-Jubiläum des Bundeslands geschriebenen Stück „Des is afoch so“ von Peter Pausz bespielt die Truppe von David Czifer und Max Mayerhofer 31 Standorte. Elf waren es noch zu Beginn vor zehn Jahren.

Denn nicht nur Niederösterreich feiert Jubiläum, sondern auch das Lastkrafttheater. Am Mittwoch, 25. Mai, ab 19 Uhr wird Halt gemacht am St. Margarethener Florianiplatz. Und am Gerersdorfer Florianiplatz am Freitag, 27. Mai, um 19 Uhr.

Ob sie die Frage nach der niederösterreichischen Identität beantworten werden? „Sie ist das, was wir daraus machen, wir verändern sie tagtäglich“, so Pausz. Theater hat dabei aber auf jeden Fall einen hohen Stellenwert, ergänzt Mayerhofer.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.