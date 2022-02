Vom Bauhof zum Dreh-Set: Frankenfelser Gemeinde-Mitarbeiter im TV

Als Indianer oder Cowboy verkleiden. Einfach in eine andere Rolle schlüpfen. Das war schon von Kindheit an die große Leidenschaft von Norbert Prammer. Heute, mit 40 Jahren, hat der Frankenfelser es geschafft und die Leidenschaft zum zweiten Beruf gemacht: Immer wieder ist er in kleineren Rollen in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, eine der bekanntesten: SOKO Donau.

Der Wunsch, Schauspieler zu werden, begleitete ihn stetig. In der Schulzeit „mutierte“ er immer wieder – sehr zum Amüsement seiner Mitschüler – zu manchem Lehrer und parodierte diesen mit Begeisterung. Das gelang ihm sichtlich so gut, dass es ihm der betroffene Pädagoge nur selten krumm nahm.

„Oft haben die Lehrer selbst Tränen mitgelacht“, erinnert er sich zurück. Wenn es Schultheater gab, dann war Prammer fix dabei. „Bua, aus Dir wird noch was“, bekam er da manchmal zu hören.

Die große Sehnsucht nach der Schauspielerei blieb immer präsent.“Norbert Prammer, Schauspieler

Doch von einer Karriere vor der Kamera oder auf der Bühne war noch lange nicht die Rede. Die Lehre zum Elektrotechniker folgte. „Ich sollte zuerst was ,Gescheites‘ lernen. Außerdem wollte ich mein eigenes Geld verdienen“, schildert er. Dennoch: „Die große Sehnsucht nach der Schauspielerei blieb immer präsent“, betont er. Nur „drübergetraut“, fix in diese Richtung eine Ausbildung zu machen, hätte er sich eben zuerst nicht.

Musik spielte im Hause Prammer immer eine große Rolle. Schon als Kind lernte er Schlagwerk, Gitarre und Gesang. Als Zeitsoldat zog es ihn zur NÖ Militärmusik und schließlich ins Baugewerbe zur Firma Trepka. 2016 kam die große Wende für den damals 34-Jährigen. Animiert von seiner Partnerin, bewarb er sich beim SOKO Donau Casting für einen Dreh in St. Pölten. „Damals wurden Komparsen gesucht. Es gab rund 200 Bewerber“, weiß er noch.

Den Moment, als er erfuhr, dass er einen uniformierten Polizisten darstellen dürfe, bezeichnet er als „Adrenalinschub 5.000“. „Ein Mal live in die Filmwelt schnuppern und dann noch an der Seite von Schauspieler Stefan Jürgens. Ein unglaubliches Gefühl“, beschreibt Prammer diese Erfahrung.

Doch es kam weit besser: Eine Besetzung für eine kurze Sprechrolle eines Polizisten fiel aus. Regisseur Holger Barthel stieß das „neue Gesicht“ am Dreh-Set ins Auge. „Ob er diese Rolle übernehmen könne“, wollte Barthel von Prammer wissen. Und dieser ließ sich nicht lange bitten. Er sollte einen Polizisten darstellen, der jemand daran hindert, in die Dienststelle einzudringen.

Prammer spielte in einer Probe die Situation „frei von der Leber weg“. Doch plötzlich. Ein Zwischenruf des Regisseurs: „Stopp!“ „Ich war überzeugt, dass ich es jetzt vermasselt hätte“, lacht Prammer. Doch die Reaktion von Barthel war anders als erwartet: „Großartig! So macht man das!“, rief dieser. Prammers erste Rolle fürs TV – und dann noch für so eine Erfolgsserie – war fix und somit sein Entscheid, sich nun endlich den Lebenstraum zu verwirklichen: öfters vor der Fernsehkamera zu stehen.

Seit 2017 auf der Gemeinde, seit 2018 mit Agentin

Und das, obwohl er 2017 einen Job als Außendienstmitarbeiter auf der Gemeinde Frankenfels annahm. Diesen übt er noch heute aus. 2018 lernte Prammer seine Agentin Petra Schmidt von „Screen Actors“ kennen. Sie verhalf ihm zu einer Reihe an weiteren Rollen, die zu seinem Profil passten.

„Ich war Polizist, Notarzt, Jäger, Zeuge eines Mordes und sogar schon Pfarrer“, zählt er auf. Stolz ist er, an einer österreichisch-italienischen Co-Produktion als österreichischer Kriminalinspektor mitgewirkt zu haben.

Drei Jahre nahm Prammer privat Schauspielunterricht; laufende Fortbildungen sind für ihn ein Muss. Sein neuestes Projekt ist die Mitwirkung beim Dreh der Filmchronisten über die Nixhöhle. Da spielt er den Entdecker J. Janicek (NÖN/04).

Prammer erhält bereits Rollen mit vier Drehtagen

Ob er eine Traumrolle hat? „Nein. Es gibt viele Charaktere, die mich reizen“, sagt er. Er schlüpft in die Figur des Guten genauso wie in jene des Bösen.

Jede Rolle würde er aber auch nicht annehmen. Der Frankenfelser ist Vater dreier Kinder. Selbst wenn es sein großes Ziel ist, die Schauspielerei zum Hauptberuf zu machen, ist für ihn klar: „Man muss die Kirche im Dorf lassen. Ich bin noch in keiner oberen Liga, aber die Casterinnen haben das Talent erkannt; ich spiele schon Rollen, die vier Drehtage umfassen.“

