Ausnahmezustand in den Pielachtaler Schulen aufgrund des Coronavirus: In der Neuen Mittelschule Ober-Grafendorf ist die Stimmung gedrückt. „Wir halten uns strikt an die strengen Vorgaben der Bundesregierung. Zudem sind wir ständig in Kontakt mit den zuständigen Stellen“, sagt Direktor Peter Kärcher.

Zum nun geplanten Unterricht erklärt er: „Das Home-Teaching wird so ablaufen, dass der Lehrer sich mit den Schülern ausmachen wird, wie der Stoff erarbeitet werden soll.“ Die Lehrer werden trotz Coronavirus-Regelung in der Schule anwesend sein.

„Es gibt keinen neuen Stoff, das bisher Gelernte wird durch Übungen vertieft“Anneliese Brandner, Volksschule Rabenstein

„Natürlich müssen sich nun einige Eltern Urlaub nehmen“, sagt die Obfrau des Elternvereins der Volksschule Ober-Grafendor Eleonore Kirchner zur aktuellen Lage: „Man wird sehen, wie sich die Situation entwickeln wird.“

Auch in der Volksschule Rabenstein bereitete man sich letzte Woche auf die Schulschließung vor: „Bis auf neun Schüler bleiben alle zuhause und werden mit Arbeitsblättern versorgt. Es gibt auch ein Online-Lernprogramm, auf das jeder Schüler Zugriff hat“, sagt Direktorin Anneliese Brandner.

Für jene Kinder, die dennoch die Schule besuchen, wird Unterricht abgehalten, auch alle Lehrer sind anwesend: „Es gibt aber keinen neuen Stoff, sondern das bisher Gelernte wird mit Übungen vertieft. Es wird auch alles tageweise dokumentiert und kontrolliert“, betont Anneliese Brandner. „Wir hoffen, dass der Spuk nach den Osterferien vorbei sein wird, um wieder den Schulalltag in gewohnter Weise durchführen zu können“, schildert Anneliese Brandner abschließend.

„Abwarten, beten und gesund bleiben“, meint auch Direktor Peter Kärcher von der Neuen Mittelschule Ober-Grafendorf auf Nachfrage, wie es weitergehen wird.