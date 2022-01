Nostalgie und Moderne: Zeitreise über 120 Jahre Mariazellerbahn

Zwei Mal wurde das Schmalspurfestival an der Mariazellerbahn wegen der Covid-Pandemie schon verschoben. Nun hoffen die Veranstaltungspartner, dass die Festivität in diesem Jahr am Samstag, 18. Juni, und am Sonntag, 19. Juni, durchgeführt werden kann.

Zur Festlegung des Programmes fanden in Kooperation mit Mostviertel Tourismus und den NÖ Bahnen bereits zwei Videokonferenzen statt. Koordinator Gerhard Hackner berichtet: „Das Motto an den sechs Festivalorten an der Schmalspurbahn lautet ,Zeitreise über 120 Jahre Mariazellerbahn – von der Nostalgie zur Moderne.“

Ausstellungsorte sind der Alpenbahnhof in St. Pölten, das Heizhaus, die Krumpe und die „World of Styx“ in Ober-Grafendorf, der Kunstbahnhof in Klangen, der Bahnhof in Hofstetten-Grünau, das Modellbahnmuseum im Bahnhof und die Bahn-Infrastruktur in Kirchberg sowie die Betriebsstätte der Mariazellerbahn in Laubenbachmühle. Ergänzend zum Planverkehr mit der Himmelstreppe sollen auch Sonderfahrten im Pielachtal angeboten werden.

