Ein spezielles Führungsprogramm gibt es extra für das Schmalspurfestival im Betriebszentrum der NÖVOG in Laubenbachmühle. „Wir gewähren Einblick in die Betriebsführungszentrale“, verrät Dienststellenleiter Anton Hackner. Alle Bahnen der NÖVOG wie Wachaubahn, Waldviertelbahn, Reblausexpress und die Schneebergbahn werden vom Pielachtal aus gesteuert. Auch in die Werkstätten darf ein Blick geworfen werden. „Exklusive Einblicke gibt es auch bei den Fahrzeugen, da steht den Besuchern ein Lehrlok-Führer Rede und Antwort“, so Hackner.

Highlight wird der Hilfszug sein. Dieser wird zum ersten Mal ausgestellt. „Wenn es Probleme gibt, fährt die Mannschaft mit dem Hilfszug und seinem Equipment aus. Auf der Mariazellerbahnstrecke geht das direkt über die Schienen, sonst auf der Straße“, erklärt Hackner. Zu sehen gibt es auch das Ötschermodell aus der Landesausstellung, das in der Bahnhofhalle ausgestellt ist. Im Bistro sorgt das NÖVOG-Team für Grillschmankerl.

„Am besten erfolgt die Anreise mit dem Kombiticket der Mariazellerbahn“, weiß Hackner. Die Himmelstreppen verkehren am Samstag und Sonntag stündlich. Am Samstag ist auch der Ötscherbär unterwegs. Zur Eröffnung geht es um 9.07 Uhr von St. Pölten mit dem Ötscherbär und der Kirchberger Tanzlmusi an Board. „Am Sonntag haben wir als nostalgisches Highlight die Fahrt mit dem Dampfzug“, so Hackner.