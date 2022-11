Es weihnachtet wieder in Rabenstein

Werbung

Zwei Jahre war es still in der Adventzeit im GuK und am Oggersheimer Platz, doch das ist heuer vorbei: Endlich geht der Rabensteiner Advent wieder über die Bühne.

„Alle waren mit großer Freude und Enthusiasmus bei der Planung dabei“, sagt Bürgermeister Kurt Wittmann. Federführend waren dabei Christoph Wittmann, Christian Lick und für den „Künstleradvent“ im GuK Cornelia Janker und und Denise Schartner. Ein Höhepunkt ist wieder das Adventkonzert als Auftakt am Freitag, 25. November, mit „NÖ Mix Dur“ (siehe ganz unten).

Am Samstag zur Eröffnung am Oggersheimer Platz werden Musikschüler ab 17 Uhr in den gemütlichen Abend einleiten. Der Schmankerladvent hat am Samstag, 26. November, zwischen 15 und 22 Uhr und am Sonntag, 27. November, zwischen 12 und 19 Uhr; der Künstleradvent am Samstag zwischen 14 und 20 Uhr und am Sonntag zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet. Detailliertere Infos gibt es im Web unter:

www.rabensteiner-advent.at .

