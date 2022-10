Literatur am Bahnhof Frankenfels

„Lies mal wieder“ – diesem Motto entsprechend gibt es ab sofort laufend Bücher am Frankenfelser Bahnhof zu entdecken. Das „Frankenfelser Büchertausch-Wartezimmer“ lädt Lesehungrige zum Schmökern, Tauschen und Entdecken ein.

Die Marktgemeinde Frankenfels und das Team der Bibliothek haben im Wartezimmer am Frankenfelser Bahnhof ein „Büchertausch-Wartezimmer“ eingerichtet. Frankenfelserinnen und Frankenfelser haben hier die Möglichkeit, aus der Bibliothek ausgemusterte Bücher kostenlos auszuborgen oder auch zu behalten und im Gegenzug eigene ausgelesene und ausgemusterte Bücher zu deponieren. Das Büchertausch-Wartezimmer folgt einem einfachen Prinzip: Jeder darf nehmen und jeder darf geben. Nur kaputte Bücher dürfen nicht in den Schrank und auch nur so viele, bis die Regale voll sind. „Hier am Bahnhof ist der perfekte Ort für die Umsetzung dieser Idee! Die Menschen haben Zeit zu stöbern, während sie auf die Himmelstreppe warten; sie können gleich hier im Wartezimmer schmökern, während der Zugfahrt oder am nahegelegenen Spielplatz“, freut sich Bürgermeister Herbert Winter und hofft, dass jetzt Freude am Lesen aufkommt.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.