Die schneematschige Fahrbahn in der Markenschlagrotte wurde am Sonnstag gegen 21 Uhr einem Fahrzeuglenker zum Verhängnis. Er geriet mit seinem Pkw ins Schleudern und schlitterte seitlich über eine Böschung in den darunter liegenden Bach. "Bereits bei der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass sich der Lenker nicht mehr in dem verunfallten Pkw befand", berichtet die Freiwillige Feuerwehr Frankenfels. Nach Absicherung der Einsatzstelle wurde die Fahrzeugbergung mittels Seilwinden durchgeführt.

Beim Unfallfahrzeug entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.