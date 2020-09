Mit Spannung wird der Schulbeginn im Pielachtal erwartet. Corona wird weiterhin Thema bleiben. Noch wissen weder Lehrer noch Eltern etwas Genaues über das von der Bundesregierung beschlossene Ampelsystem.

„In etwa können wir uns ja vorstellen, wie das Ampelsystem funktioniert“, sagt Andreas Dengler, Direktor der Mittelschule in Grünau-Rabenstein. Ab der Farbe Gelb hieße es eben Abstand halten. Nähere Informationen werden in den nächsten Tagen erwartet. Außerdem werde der Lehrkörper heuer um drei Mitglieder erweitert.

Peter Kärcher, Direktor der Mittelschule Ober-Grafendorf, hat ebenfalls noch keine Vorgaben, was das neue Ampelsystem betrifft, erhalten. „Mir ist nicht ganz klar, warum diese Ampel vier Farben enthält, statt der üblichen drei“, meint Kärcher. Jedenfalls hoffe er, dass die nächste Woche Klarheit bringen wird. In der Ober-Grafendorfer Mittelschule kommt es zu Veränderungen in der Belegschaft. Sechs neue Kollegen treten ihren Dienst an, während sich eine Pädagogin in den Karenzurlaub verabschiedet und eine weitere in ihren Ruhestand verabschiedet.

In den Volksschulen Kirchberg und Loich gibt es einen Wechsel. Anna Maria Gatterer war in den letzten 15 Jahren als Direktorin der Volksschule in Loich tätig, gleichzeitig leitete sie zehn Jahre lang die Volksschule in Kirchberg. Nach 40 Jahren im Schuldienst nimmt sie nun ein Sabbaticaljahr (eine Art Altersteilzeit). Ihr offizieller Pensionsantritt erfolgt mit 1. Oktober des kommenden Jahres. „Es ist jetzt an der Zeit, die Leitung in junge, tatkräftige Hände zu übergeben“, meint sie. Zu Schulbeginn übernimmt Gerrit Hübl die Leitung an beiden Volksschulen. Er selbst wohnt in Rabenstein und unterrichtete bisher an der Volksschule Viehofen. Mit ihrem Nachfolger hat Gatterer laufend Kontakt. Sie ist überzeugt, dass er sich sehr gut einarbeiten wird.

Ein weiterer Direktorenwechsel ist in der Neuen Mittelschule in Frankenfels zu verzeichnen. Der langjährige Direktor Reinhard Wilhelm, der im Übrigen auch ein Jahr lang in der Volksschule Frankenfels als Schulleiter tätig gewesen ist, begibt sich in den Ruhestand und überlässt das Zepter seiner Nachfolgerin Renate Eigelsreiter. Die Volksschule Weinburg kann sich heuer über 17 Taferlklassler freuen, während in der Volksschule Hofstetten-Grünau sogar 39 Schulanfänger in den Startlöchern stehen.

Lehrer können sich gratis testen lassen

Zudem können in Hofstetten-Grünau zwei neue Kolleginnen begrüßt werden. Laut Direktorin Brunhilde Frühwirth habe die Schule eine Aussendung mit Corona-Infos erhalten. Darin heißt es unter anderem, dass Lehrer sich gratis testen lassen können. Auf die Frage, ob sie dieses Angebot in Anspruch nehme, meint sie: „Ich glaube nicht, dass ich den Test im Moment nötig habe, weil ich fast den ganzen Sommer zu Hause war.“ Am Donnerstag findet eine Tagung für Schulleiter zum Thema Corona-Maßnahmen in der Schule statt. An dieser Tagung wird Edith Hochebner, Direktorin der Volksschulen St. Margarethen und Gerersdorf teilnehmen. Was das Ampelsystem betrifft, stelle sie sich auf eine Grünphase, also auf einen normalen Umgang, mit den Schülern ein. .„Wir sorgen dafür, dass Hygienemaßnahmen und Abstand eingehalten wird“, erklärt sie. Außerdem werde man Pausen, Sport- und Musikunterricht, soweit möglich, nach draußen verlegen.