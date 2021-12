Gemeinde Frankenfels hat gespart: Budget steht fest

Der Frankenfelser Gemeinderat tagte heuer das letzte Mal. Die Tagesordnung war lang. „Dringlichkeitsanträge gab es keine, alle Beschlüsse erfolgten einstimmig“, berichtet Bürgermeister Hebert Winter.

656.800 Euro werden in Projekte investiert

Nach einem durch die Pandemie geprägten Budgetjahr 2021 konnte der durchaus positivere Voranschlag für 2022 beschlossen werden. Das Haushaltspotenzial von 196.300 Euro mit einem Nettoergebnis von 395.500 Euro ist für Frankenfels Ortschef Herbert Winter äußerst zufriedenstellend.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

656.800 Euro werden in diverse Projekte investiert. „Diese beinhalten einen Teilabschnitt der Güterwegsanierung Frankenfelsberg, Gemeindestraßenbauprojekte, Hochwasserschutzmaßnahmen, den Traktorankauf am Gemeindebauhof sowie die Heizungserneuerung im Gemeindewohnhaus Markt 102“, zählt Winter auf.

Mit Ende 2022 hat die Gemeinde einen Schuldenstand von 6.625.400 Euro, wobei zwei Drittel der Schulden auf Kanal- und Wasserbaumaßnahmen zurückzuführen sind, die sich durch die jährlichen Einnahmen der entsprechenden Abgaben decken lassen.

Wieder bei Leader- und Kleinregion dabei

Winter erklärt: „Beim restlichen Drittel handelt es sich um Projekte wie Kindergarten-Zu- und Umbau, Gemeindestraßen oder den Feuerwehrhausbau.“

Ortschef Herbert Winter setzt auf sparsames Wirtschaften. Wohlmann

Da auch 2022 keinerlei neue Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Projekte geplant sind, kann der Schuldenstand im nächsten Haushaltsjahr um 592.600 Euro verringert werden.

Weiters hat die Gemeinde die Teilnahme an der Leader-Region für die Periode 2023 bis 2027 und an der Kleinregion bis 2025 beschlossen. Die Gemeinde kauft überdies einen (gebrauchten) VW-Transporter für den Bauhof an, da der alte nicht mehr rentabel war. Kostenpunkt: 23.988 Euro. Außerdem war die Besetzung des Schulwarts Thema, denn der bisherige, Hermann Tuder, geht mit April in den wohl verdienten Ruhestand.